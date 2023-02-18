Gümüş böceğine bitkisel çözüm! Gümüş böceği nasıl yok edilir, karşı hazırlık ne? Böceği Isırığının büyük zararları var mı?

Eğer evinizden gümüş böceklerini ilaçlama yaptırmadan doğal yöntemlerle uzaklaştırmak istiyorsanız evdeki gümüş böceğinin neleri sevmediğini bilmeniz gerekir. Türkiye'ye gelen deprem felaketi sonrası depremde gümüş böcekleri olur mu merak edildi. Deprem sonrası olur mu konusunda ise henüz yeni bir açıklama yok. Fakat aşağıda neden olurlar ve bu canlıların nefret ettikleri kokuların bir listesini yaptık.

Gümüş böceğine bitkisel çözüm Gümüş böceği neyi sevmez?

Narenciye kokusu (portakal, mandalina, limon) Citronella Karanfil Sedir Lavanta Tarçın Salatalık Kekik Sabun kokusu Güneş ışığı Bitkisel ilaç hazırlama Sedir yağı ile hazırlayacağınız doğal bir ilaç gümüş böceğini evinizden kaçıracaktır. Bunun için sedir yağını su ile sulandırarak evinizde bulunan çatlak ve yarıklara püskürtün. Bu yağın çok hoş kokusu var. Tabii sadece bizler için. Böcekler sedir kokusunu sevmezler. Eskilerden belki hatırlarsınız insanlar evlerinde sedir ağacından yapılmış sandıklar bulundururlardı, çünkü bu bitkinin kokusu böcekleri uzak tutuyor. Düzenli uygulamanız sayesinde gümüş böceklerine onları evinizde artık istemediğinizi belli edebilirsiniz. Lavanta yağı bu böceklerin sevmediği bir diğer bitkisel üründür. Eğer bu yağdan hazırladığınız doğal oda spreyini düzenli olarak kullanırsanız bu sevimsiz hayvanları uzak tutmuş olacaksınız. Limonlu temizlik maddeleri: Evinizi limonlu temizlik maddeleriyle temizleyebilirsiniz. Yerler limon kokarsa böcekler kaçmaya başlayacaklar.

Kekik: Bu otu gümüşçün sevmiyor. Belki de evinizde bu bitkiyi yetiştirebilirsiniz. Böcek sadece evleri sarmaz bazen kitaplıkları d sarıyor. İşte böyle durumlar için kitapların arasına kurutulmuş bitkiler özellikle kekik koymak gerekir. Gümüş böceği savurucu kesecik yapımı: Lavanta keseciklerini bilirsiniz. Bu tarz kesecikler hazırlayabilirsiniz. İçine neler koyabileceğinizi anlatalım: kurutulmuş lavanta + sedir ağacı kurusu + defne yaprağı + karanfil + çay ağacı yağı.Hazırladığınız bu kesecikleri çekmece ve dolaplarınıza yerleştirebilirsiniz. Gümüş böceği tuzakları Bu tarz tuzakları gümüşçünlerin sevdikleri gıdalarla hazırlayabilirsiniz. Bir kavanozun içine böceklerimizin sevdikleri gıdaları yerleştiriyoruz. Kavanozun dışına kağıt sarıp böceklerin kolay tırmanmalarını sağlıyoruz. İçeriğe düşen böcekler tırmanıp çıkamayınca orada kalıyorlar. Emin olmak için kavanozun alt kısımlarına vazelin sürüp daha kaygan hale getirebilirsiniz.

Benzer tuzakları farklı araçlar kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Peki gümüş böceği ne sever? Nişastalı gıdaları tuzaklarda kullanmanız mümkündür. Patates Yulaf ezmesi Un Öldürücü gümüş böceği yemleri Gümüş böceği için hangi doğal ilaçlar kullanılır? Şeker + kabartma tozu: Şekeri seven böcekler bu yemi yedikleri zaman ölürler. Bal: bal kullanarak yapışkan tuzak hazırlanır. Gelen böcekler bala yapışıp ölürler. Borik asit (boraks) + patates: patates ve borik asit karışımı bir yem bu böcekleri öldürür. Pyrethrum tozu. (pire otu): 100 gram kepek, 10 gram şeker, 200 gram su, 5 gr.am Pyrethrum tozu karıştırılır. Bu yemi yiyen böcekler ölür. Çatlakları yarıkları kapatın. Eğer gümüş böceklerinin nerelerden geldiğini tespit ettiyseniz geldikleri yeri kapatmaya çalışın.

Gümüş balığı böceği çok inatçı olabiliyor. Bu yüzden her şeyden önce onlara uygun koşulları ortadan kaldırmaya çalışın. Evinizi havalandırın ve güneş ışığı almasını sağlayın. Ortalıkta yemek artıkları bırakmamaya çalışın. Nem bu böcekler için davetiye çıkaran bir unsurdur. Evinizi kuru tutmaya çalışın. Gümüş böcekleri hakkında ilginç bilgiler - 300 milyon yıldır değişmeden kalmış olan bir böcektir. Tüm böceklerin atası olmaya adaydır. - 10 ay aç yaşayabilir. - 30 dakikalık dans yapıyor. Çiftleşme öncesi bir tür "aşk dansı" yapıyor. - Gümüş balığı böceği renginden dolayı böyle bir isim almıştır. Ancak nemi de çok sevdiğinden dolayı bu böceğe balık deniyor. - Çok iştahlı bir hayvandır. Aç kalmaz her şeyi yiyor. Duvar kağıdı, macun, kitap ciltleri, tahıl, un ve diğer karbonhidratları tüketiyor. - Gümüşçün 1-3 yıl arası yaşıyor. Ancak ortam koşulları uygun olursa 8 yıla kadar yaşayabilir. (bocekler-org)

Gümüş böceği nasıl yok edilir?

Uzun kuyruklu gümüş böceklerini nasıl kontrol edebilirim? En etkili yöntem, bulundukları ortamın nemini önemli ölçüde azaltmaktır. Sonraki adım ise, sık ve kapsamlı temizliktir. En iyi sonuçlar için, böcek ilacı içeren bir jel kullanın ve profesyonellerle birlikte yapın.

Gümüş böceği ısırığı: Gümüş böceği ısırırsa ne olur?

Gümüş böceklerinin insanları ısırması gibi bir durum söz konusu olmamasından dolayı doğrudan insanlara zarar vermemektedirler. Ancak kitaplar, mobilyalar, defterler, giysiler ve daha sayamadığımız çok sayıda şey ile besleniyorlar. Bu sebepten bunlara oldukça ciddi zararlar verirler.

Gümüş böceği zararları

Gümüş böceğinin insana zararı var mı?

Gümüş Böceği insan sağlığı için bir tehdit oluşturmaz, ancak kağıt ürünler, yapıştırıcı, kuru gıda ürünleri ve giysilerle beslenir. Uzun ömürleri ve hızlı üremeleri nedeniyle, ilaçlama edilmezse önemli hasara neden olabilirler.

Gümüş böceği neden olur? Gümüş böceği nereden gelir?



Gümüş Böcekleri nereden gelir? Evinizde gümüş böceği varsa, muhtemelen evinizin etrafındaki topraktan ve bahçe alanlarından evinize geliyordur. Toprak kuruduğunda bu böcekler daha nemli alanları aramaya başlarlar. Genellikle binaların bodrumları, otopark ve sığınakları onlar için elverişli alanlardır.