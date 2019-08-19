Gümrükteki araçlar sahiplerini bekliyor

İthalat izni alınmadığı anlaşıldığı için el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen araçlar ile gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan ve müsadere kararı verilmemiş araçların sahiplerine iade edilerek ekonomiye kazandırılmasına dönük düzenleme bugünden itibaren etkisini gösterecek. Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığınca ortak hazırlanan yönetmeliğin bayram arefesinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından söz konusu araçlar üzerinde hakkı bulunan vatandaşlar işlemler için müracaatlarını yapıp kısa sürede araçlarına kavuşabilecek. 31 Aralık 2019 mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunacak vatandaşların yapması gerekenler arasında ödemelerle ilgili düzenleme dikkat çekiyor.

ÖTV’nin yüzde 15 ila 25’ini öde, aracı al

Gerekli koşulların sağlanması durumunda, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) yüzde 25’inin veya Gümrük Kanunu uyarınca el konulması muhtemel olan araçların bu durumunun gümrük idaresinin bilgisine girmeden kendiliğinden idareye bildirilmesiyle ÖTV’nin yüzde 15’inin ödenmesi halinde araç üzerindeki kararlar kaldırılacak ve el konulan araç sahibine iade edilecek.