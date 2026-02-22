  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kimisi sadece heykel gibi durur kimisi çalışır! Erdoğan’dan Boğaziçi’ne yeni mühür Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı Sanayiciler başkanın çağrısına sessiz kaldı: Başkan Özlü, bu kez isim ve adres vererek çağrıda bulundu! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan Akit TV’de önemli açıklamalar Siyonist zulmü altında ikinci Ramazan! Gazze'de enkazlar arasında hayata tutunma mücadelesi! Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri İbadethaneler denetim, kimlik baskı altında! Çinlileştirme Politikası Amerikalı gazeteci açık açık izah etti: İsrail ABD'ye biniyor! Çöp kutusuyla övünüp 455 bin konutluk hizmete laf atmıştı! Depremzedelerden Özel'e videolu cevap 28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’
Gündem Gümrükte rüşvet çarkına darbe: 8 ildeki dev operasyonda 26 tutuklama!
Gündem

Gümrükte rüşvet çarkına darbe: 8 ildeki dev operasyonda 26 tutuklama!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gümrükte rüşvet çarkına darbe: 8 ildeki dev operasyonda 26 tutuklama!

Hatay merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen gümrük operasyonunda, rüşvet ve kaçakçılık ağını yöneten 44 kişi gözaltına alındı. Aralarında memurların da bulunduğu şebekenin, rüşvet ücretlerine her yıl başında "zam" yaptığı ve haksız kazancı ay sonunda havuz sisteminde paylaştığı deşifre oldu.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda; İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis’te eş zamanlı baskınlar yapıldı. 17 Şubat’ta düğmeye basılan operasyon kapsamında 44 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda binlerce dolar ve euro ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin rüşvet paralarıyla sürdükleri lüks yaşamları ise operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.,

 

RÜŞVET AĞI DEŞİFRE OLDU

Polisin teknik takibiyle ortaya çıkan rüşvet çarkı, şebekenin profesyonel çalışma sistemini deşifre etti. Memurların internet tabanlı programlar üzerinden şifreli haberleştiği, her yıl başında rüşvet tarifelerine "zam" yaptıkları ve toplanan paraları ay sonunda "havuz sistemiyle" paylaştıkları anlaşıldı. Bu kirli iş birliğiyle; analize gitmesi gereken ürünlerin rüşvet karşılığı bekletilmeden geçirildiği ve riskli araçların kontrol edilmiş gibi gösterilerek gümrükten çıkarıldığı belirlendi.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 44 şahıstan 36'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 26’sı tutuklanırken, 10 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sırasında ele geçirilen 41 cep telefonu incelemeye alınırken, yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gümrük kapılarındaki denetimlerin, rüşvet ağının tamamen temizlenmesi için sıkılaştırılacağı bildirildi.

 

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Uber!
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Uber!

Aktüel

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Uber!

17 kişi binlerce dolarını kaptırdı! Umre hayali dolandırıcılara takıldı
17 kişi binlerce dolarını kaptırdı! Umre hayali dolandırıcılara takıldı

Aktüel

17 kişi binlerce dolarını kaptırdı! Umre hayali dolandırıcılara takıldı

Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 68 zanlı adliyede
Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 68 zanlı adliyede

Gündem

Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 68 zanlı adliyede

6 ilde vize dolandırıcılarına baskın
6 ilde vize dolandırıcılarına baskın

Gündem

6 ilde vize dolandırıcılarına baskın

Dev operasyonla dolandırıcıların can damarı kesildi! Tam 48 ilde kurulan o kirli tezgah jandarma ve polisin takibiyle yerle bir edildi
Dev operasyonla dolandırıcıların can damarı kesildi! Tam 48 ilde kurulan o kirli tezgah jandarma ve polisin takibiyle yerle bir edildi

Yerel

Dev operasyonla dolandırıcıların can damarı kesildi! Tam 48 ilde kurulan o kirli tezgah jandarma ve polisin takibiyle yerle bir edildi

Dolandırıcının yöntemi bitmiyor Vatandaşa İftar rezervasyonu oyunu
Dolandırıcının yöntemi bitmiyor Vatandaşa İftar rezervasyonu oyunu

Aktüel

Dolandırıcının yöntemi bitmiyor Vatandaşa İftar rezervasyonu oyunu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23