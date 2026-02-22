Gümrükte rüşvet çarkına darbe: 8 ildeki dev operasyonda 26 tutuklama!

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda; İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis’te eş zamanlı baskınlar yapıldı. 17 Şubat’ta düğmeye basılan operasyon kapsamında 44 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda binlerce dolar ve euro ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin rüşvet paralarıyla sürdükleri lüks yaşamları ise operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.,

RÜŞVET AĞI DEŞİFRE OLDU

Polisin teknik takibiyle ortaya çıkan rüşvet çarkı, şebekenin profesyonel çalışma sistemini deşifre etti. Memurların internet tabanlı programlar üzerinden şifreli haberleştiği, her yıl başında rüşvet tarifelerine "zam" yaptıkları ve toplanan paraları ay sonunda "havuz sistemiyle" paylaştıkları anlaşıldı. Bu kirli iş birliğiyle; analize gitmesi gereken ürünlerin rüşvet karşılığı bekletilmeden geçirildiği ve riskli araçların kontrol edilmiş gibi gösterilerek gümrükten çıkarıldığı belirlendi.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 44 şahıstan 36'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 26’sı tutuklanırken, 10 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sırasında ele geçirilen 41 cep telefonu incelemeye alınırken, yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gümrük kapılarındaki denetimlerin, rüşvet ağının tamamen temizlenmesi için sıkılaştırılacağı bildirildi.