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Gümrüklerde yeni dönem başlıyor! Artık online olarak yapılabilecek

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar “Taşıt Ön Beyan Uygulaması” ile gümrük kapılarında işlemlerini daha hızlı yaparak beklemeden geçiyor.

23 Temmuz 2019 Salı 13:46
Gümrüklerde yeni dönem başlıyor! Artık online olarak yapılabilecek

Yaz aylarında tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen ve memleketlerine gelen yurt dışında yaşayan vatandaşlar, her yıl ülkeye girişlerde gümrük kapılarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Hazırlanan “Taşıt Ön Beyan” mobil uygulamasıyla artık vatandaşlar ülkeye girişlerde beklemeyecek.

Ticaret Bakanlığınca hizmete sokulan “Taşıt Ön Beyan Uygulaması” ile yabancı plakalı özel araçlarla Türkiye’ye giriş yapan yolcuların gümrük kayıt işlemleri artık daha hızlı ve kolay oluyor. Uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, gümrüklere gelmeden araç sahibinin ve aracın bilgilerini sisteme kendileri kaydedebiliyor. Bu sayede gümrük memurları tarafından yapılan işlemlere gerek kalmayacağından kapılardan çok daha hızla geçilecek. Eğer kayıt işlemleri sırasında araç sahibi araçta yok ise vekâletle aracı getirenin bilgilerinin sisteme girilmesi gerekiyor.

Araç kayıtları nasıl yapılacak?

Gümrük kapılarındaki işlemlerin daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan uygulamaya vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünden ulaşabilecek. Böylelikle vatandaşlar ’Taşıt Ön Beyan Uygulaması’nı kullanılarak kişi ve taşıta ait bilgileri (ad, soyad, pasaport/kimlik no, doğum tarihi, adres, kişi ve taşıt ülkesi, sigorta poliçe no, plaka no, şase no., marka, model, cins) online olarak önceden girebilecek.

YTB vatandaşları gümrüklerde karşılıyor

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da bu yıl yurt dışından gelen vatandaşların gereksinimlerinin karşılanması ve seyahatlerinin daha güvenli geçmesi için Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarında karşılama stantları kurdu. Bunun yanında ise geçiş güzergahlarından olan Niş yakınlarındaki Bosphoros Hotel’de YTB standı ve vatandaşların Sırbistan geçişlerinde yaşamış oldukları sorunlara çözüm üretmek çağrı merkezi ( 381 63 8162030) oluşturuldu. Kapıkule Sınır Kapısı’nda da YTB tarafından yurt dışındaki vatandaşların Türkiye’deki işlemlerini daha kolay yapabilmesi için hazırlanan “Cep Rehberi” dağıtılıyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:46
  1. Gümrük kapıları
  2. Gümrüklerde yeni dönem
  3. Taşıt Ön Beyan Uygulaması
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  5. Ticaret Bakanlığı
  6. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  7. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)
  8. Kapıkule Sınır Kapısı
  9. yeni düzenleme

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