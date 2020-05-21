Gümrük vergisinde bir adım daha
800’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararına göre inşaat sektöründe kullanılan bazı ürünler, bazı demir-çelik ürünleri, otomotiv sanayide kullanılan yedek parçaları kapsayan 800’den fazla ürüne ek gümrük vergisi uygulanacak. Cumhurbaşkanı kararında iki liste yayımlandı. İlk listedeki 900’ün üzerinde ürüne 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları, ikinci listede ise 30 Eylül 2020’ye kadar uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları yer aldı. İlave vergi, yüzde 2 ile yüzde 30 arasında değişiyor.