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Gümrük vergisinde bir adım daha
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Ekonomi

Gümrük vergisinde bir adım daha

800’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:50:00 -
Gümrük vergisinde bir adım daha

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararına göre inşaat sektöründe kullanılan bazı ürünler, bazı demir-çelik ürünleri, otomotiv sanayide kullanılan yedek parçaları kapsayan 800’den fazla ürüne ek gümrük vergisi uygulanacak. Cumhurbaşkanı kararında iki liste yayımlandı. İlk listedeki 900’ün üzerinde ürüne 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları, ikinci listede ise 30 Eylül 2020’ye kadar uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları yer aldı. İlave vergi, yüzde 2 ile yüzde 30 arasında değişiyor.

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