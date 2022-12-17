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Ekonomi Gümrük cezaları artırıldı
Ekonomi

Gümrük cezaları artırıldı

Gümrük ceza tutarları ve fazla çalışma ücretleri, yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 12:33:00 -
Gümrük cezaları artırıldı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1 Ocak 2023'den itibaren yüzde 122,93 değerleme oranında artırılarak 523 lira olacak.

Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 48,67 lira, diğer işlemler için 113,67 lira, Türkiye plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 113,67 lira, diğer işlemler için 178,66 lira olarak belirlendi. (İLKHA)

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