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Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak

Antalya’da gümrüğe takılan yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunulup, araçlardan elde edilen gelir devletin kasasına giriyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:06
Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak

Antalya’da gümrüğe takılan yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunulup, araçlardan elde edilen gelir devletin kasasına giriyor. Araçların arasında yer alan 4 milyon TL değerindeki Rolls-Royce markalı otomobil ise dikkat çekiyor.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nde terk edilen, geçici bırakılan ve kaçaktan yakalanan araç sayısında artış yaşanıyor. Gümrük hangarına çekilen yüzlerce araç, belirlenen süre içerisinde teslim alınmadığı için devlete devrediliyor. Araçların arasında lüks otomobillerin de bulunduğu hangar, belirli tarihlerde düzenlenen ihaleyle alıcısını buluyor. Araçların fiyatı, oluşturulan komisyonun belirlediği makul fiyatla ihaleye sunuluyor. Araca alıcı bulunamaz ise bir diğer ihalede yüzde 25, eğer yine alıcı çıkmaz ise bir yüzde 25 indirim daha uygulanarak satışa sunuluyor.



4 milyon değerindeki Rolls-Royce


Hangarda yer alan araçlar arasında en dikkat çekeni ise piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls-Royce markalı otomobil oldu. Bir önceki sahibi gizli tutulan otomobilin M plakalı özel statüdeki otomobil, 26 Ağustos tarihinde düzenlenecek ihaleyle 3 milyon TL’ye satışa sunulacak. Aracın özellikleri arasında en dikkat çekici özelliği ise arka kapısında bulunan şemsiye. Kapıya monte edilen bölümden bir tuşla şemsiye alınabiliyor ve tekrar aynı hazneye koyulabiliyor.



Kaçak, geçici bırakılan ve terk edilen araçlar


Araçlara ilişkin düzenlenecek ihalelerle ilgili gazetecilere açıklama yapan Antalya Tasfiye İşletme Müdürü Altay Karabulut, “Müdürlüğümüze gelen araçlar terk edilmiş, kendi rızasıyla bırakılan ve kaçaktan yakalanıp devlet malı olan araçlardan oluşuyor.Geçici bırakılıp süresinde çekmeyen araçların tasfiyesini yapıp satışa çıkarıyoruz. Terk edilen araçlarda süre yok. Geçici bırakılan araçların 90 gün süresi bulunuyor. Kaçaktan yakalanan araçlar da 6 ay süreyle ambarımızda bekliyor. Eğer mahkemede nihai bir karar verilmemişse satışa sunuyoruz” dedi.



“3 milyondan satışa çıkacak”


Hangardaki lüks Roys Royce marka otomobil ile ilgili bilgi veren Karabulut, aracın 3 milyon 900 bin ila 4 milyon TL arasındaki bir değerde olduğunu söyledi. Otomobilin yaklaşık bir yıl önce geçici olarak bırakıldığını belirten Karabulut, “Süresi dolduğu için devlete ait oldu. E-ihale ile satışı gerçekleştirilecek. Normal değeri 3 milyon 900 bin TL - 4 milyon civarında değeri. Biz 3 milyondan satışa çıkartacağız” diye konuştu.



Yüzde 50’ye varan indirim


Karabulut, ihalelerde araçlara alıcı çıkmaması durumunda yüzde 25, yine çıkmaması durumunda ise tekrar yüzde 25 olmak üzere toplamda yüzde 50’ye varan indirim yapıldığını aktardı. Karabulut, ihaleye, Ticaret Bakanlığı resmi web sayfasında yer alan e-ihale bölümündeki uygulamayı indirerek katılabileceğini, şu ana kadar ise 600 bin kişinin bu uygulamayı kullanarak ihaleleri takip ederek katıldığını aktardı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:06
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