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Gümbür gümbür geliyor! Bayraktar, Katar'da görev yapacak

Milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Katar'da üstleneceği görevlere hazırlandı.

01 Şubat 2019 Cuma 15:00
Gümbür gümbür geliyor! Bayraktar, Katar'da görev yapacak

Katar Silahlı Kuvvetlerine güç katmak için Türkiye'nin milli SİHA platformlarını üreten Baykar'dan alınan 6 Bayraktar TB2 SİHA ile 3 Yer Kontrol İstasyonu'nun fabrika kabul testleri tamamlandı.

Baykar ile Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında BayraktarTB2 SİHA'ları kullanacak Katar askeri personelin Türkiye'deki eğitimleri de sona erdi.

Bu kapsamda, Bayraktar TB2 SİHA'ların her biri tek tek uçurularak yapılan testler başarıyla geçti. Ayrıca, tüm sistem bileşenleri yapılan testlerdeki isterlere en üst düzeyde cevap verdi.

Baykar'ın mühendislik ve eğitim kadrosu tarafından sunulan 4 aylık eğitimleri tamamlayan ve SİHA pilotu, faydalı yük operatörü ve bakım personeli olarak görev yapacak 55 Katarlı kursiyer de mezun oldu.

Mezuniyet töreni düzenlendi

Eğitimlerin tamamlanması dolayısıyla Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Eğitim ve Test Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Katarlı askeri yetkililer, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile davetliler katıldı.

Mezuniyet töreninde dönem 1, 2 ve 3'üncüleriyle birlikte tüm kursiyerlere sertifikaları verildi.

"Zeytin Dalı Harekatı'na damga vurdu"

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada kendi İHA'larını üreten ilk 6 ülkeden biri olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin hizmetinde olan 75 Bayraktar TB2 SİHA'nın 83 bin uçuş saatine ulaştığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Milli SİHA'lar iki büyük sınır ötesi operasyonda oyun kurucu rol oynadı. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saatle adeta harekata damgasını vurdu ve inşallah mührünü vurmaya devam edecek. Katarlı yetkililerin ABD, Çin ve Avrupa ülkelerinin teknolojilerini inceledikten sonra tercihini ve güvenini Türkiye'den yana kullanması bizim için ayrıca memnuniyet vericidir. 50 yılı aşkın stratejik, siyasi ve ekonomik alanda güçlü ilişkimiz olan kardeş Katar ile şimdi de semalarımızda kurduğumuz kardeşliğimizi pekiştiren bu bağ, bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır."

"SİHA'lar Katar'a katkı sunacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da 15 yılda yüzde 20'den yüzde 65'in üzerinde yerlilik oranına ulaşan Türk savunma sanayisiyle bu dönüşümü hızlandıran "Milli Teknoloji Hamlesi"ne dikkati çekti.

Katar'ın bu tercihinin 2 ülke ilişkilerindeki önemine değinen Kacır, şunları kaydetti:

"Bayraktar TB2 SİHA'ların Katar Silahlı Kuvvetlerine hizmet edecek olması ticari ilişkinin çok ötesinde, dostluk ve kardeşliğimizi perçinleyen büyük bir iş birliğinin hayata geçtiği tarihi bir adımdır. Bu iş birliğimizin yeni projelerde, ortak tasarım ve ortak projelendirme süreçleriyle süreceğini ümit ediyorum. Hem yurt içi hem de sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize çok önemli hizmetlerde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar, şimdi kadim dostumuz, kardeşimiz Katar devletine katkı sunacak. Bu adım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in liderlikleriyle sürdürdüğümüz güçlü stratejik iş birliğimizin önemli bir göstergesidir."

Cumhuriyet tarihinde ilk 

Bayraktar TB2 SİHA platformu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2015'ten beri yurt içinde ve dışında terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor. Platformun başarısı üzerine yapılan görüşmeler 14 Mart 2018'de tamamlanarak Baykar ile Katar Silahlı Kuvvetleri arasında Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) sözleşme imzalandı. Sözleşmeyle birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş hava aracı ihracatı yapılarak Türk savunma sanayisi adına önemli bir adım atıldı.

Kapsamlı teslimat

Baykar Makina ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında 6 silahlı Bayraktar TB2, 3 Yer Kontrol İstasyonu sistem ve ekipmanıyla eğitim simülatörü teslim edilecek. Ayrıca, Katar Silahlı Kuvvetleri için İHA Harekat Merkezi, milli olarak geliştirilen ağ tabanlı veri izleme ve arşivleme yazılım sistemiyle Milli Coğrafi Bilgi Sistemi ve İHA Donanım Çevrimli Simülatör Sistemi'nin kurulumları yapılacak.

Türk mühendis ve uçuş destek personeli tarafından Katar Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen sistemler için 2 yıllık performans tabanlı lojistik ve teknik desteği de sağlanacak.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:00
  1. Edirne
  2. Milli SİHA Bayraktar
  3. Selçuk Bayraktar
  4. Katar Silahlı Kuvvetleri
  5. Katar
  6. Mehmet Fatih Kacır
  7. Savunma Sanayi Başkanlığı
  8. ROKETSAN
  9. Zekai Aksakallı
  10. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  11. Baykar Eğitim ve Test Merkezi

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