Gülüt nasıl yapılır? | Gülüt tarifi
Gülüt nedir? | Sivas yöresine ait olan mısır unuyla yapılan bir kek olan keki hazırlamak isteyenler 'Gülüt nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, gülüt için hangi malzemeler gerekiyor? Gülüt tarifi | Gülüt nasıl yapılıyor? | Tam ölçülü gülüt tarifi
Gülüt keki nasıl yapılır? Sivas’ın meşhur mısır unu keki gülüt son dönemde popüler hale geldi. Peki, gülüt nasıl yapılır?
Gülüt tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı mısır unu
- 1,5 su bardağı beyaz un
- 2 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Gülüt nasıl yapılır?
Bir karıştırma kabının içerisine yumurta ve şekeri alıp çırpın.
Ardından tüm malzemeleri karışıma ekleyin.
Hazırladığınız harcı yağladığınız kek kalıbına boşaltın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekinizi pişirin.
Arzu ederseniz hamuru fırına vermeden önce kekin üzerine haşhaş ya da ceviz serpebilirsiniz.
Afiyet olsun.