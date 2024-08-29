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Yaşam Gülümseten sohbet! Tilki ile bahçe sahibi dost oldu
Yaşam

Gülümseten sohbet! Tilki ile bahçe sahibi dost oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-29 19:50:00 -

Bahçedeki tavuklarına zarar gelmemesi için tilki ile dostluk kuran adamın sözleri gülümsetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Mustafa Uysal, bahçesindeki tavukları korumak için ilginç bir dostluk kurdu. Bahçesine sıkça gelen bir tilkiyi gören Uysal, hayvanın aç olduğunu fark etti ve ona yemek vermeye başladı. Uysal, tilkiye sadece yemek ve su değil, aynı zamanda tavuklarını koruma konusunda uyarılarda bulundu. Bu tatlı sohbeti sosyal medyada paylaşarak geniş bir ilgi topladı. Uysal’ın videoda tilkiye “Tilkicim gel. Nereden geldin sen buraya? Sana ekmek ve su veriyorum ama tavuklarıma dokunma. Kümese dokunursan kavga ederiz. Anladın mı? Arkadaşlığımız bozulmasın” şeklinde konuştuğu görüldü.

Sosyal medyada ilgi odağı olmuştu

Uysal, ilgi çeken tilki ile sohbetini sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerde Uysal’ın tilkiye, “Tilkicim gel. Nereden geldin sen buraya? Gel bakayım sen benim yanıma Sana ekmek ve su veriyorum. Kasaptan etini de getiririm ama kümesime dokunma. Tavuklara dokunmak yok, kümese dokunursan kavga ederiz. Ben gittikten sonra sakın bak yaramazlık yapma. Bu yaptığın arkadaşlığa sığmaz, gözün hep kümesin kapısında. Tilkicim! Anlatabildim mi? Kümesten uzak dur, arkadaşlığımız bozulmasın” ifadeleri yer almıştı.

“Tilki ile birbirimizin güvenini kazandık”

Gazipaşa’da müteahhitlik yapan Mustafa Uysal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada tilkiyle kurduğu dostluğu anlattı. Uysal, tilkinin her gün bahçesine gelerek hazırladığı yemeği yediğini ve ardından uzaklaştığını belirtti. Uysal, “Çocukluğum bu bölgede geçti. İnşaat işi dışında burada ziraatle de ilgileniyorum. Burası kurak bir arazi, bu yüzden su az. Yaban hayvanlarının içmesi için etrafa su kapları bırakıyordum. Bu yüzden keklik ve kirpi gibi hayvanlar gelmeye başladı, en son bu tilkiyle samimiyetimiz arttı” dedi.

“Sık sık ziyaret etmeye başladı ve aramızda bir dostluk oluştu”

Uysal, tilkiyle aralarındaki ilişkinin nasıl geliştiğini şu şekilde açıkladı: “Evimin yakınında, 15 metre mesafede bir kayanın altında yaşıyor. Tilki yabani bir hayvan olduğu için güvenini kazanmak zaman aldı. Ancak, zamanla birbirimizin güvenini kazandık. Tilki, benden herhangi bir zarar gelmeyeceğini öğrendi, ben de ondan zarar görmeyeceğimi fark ettim. Artık sık sık ziyaret etmeye başladı ve aramızda bir dostluk oluştu. Tilki, 1 metre mesafeme kadar yaklaşabiliyor. Kümes hayvanlarımızla birlikte, tilki arkadaşımız da burada ve kimse kimseye zarar vermiyor. Birbirimize alıştık ve bu şekilde mutluyuz” dedi.

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