Gülümser Heper kimdir? Gülümser Heper'in mesleği ne, kaç yaşında?

Canlı yayın programında Abdullah Öcalan hakkında "Sayın" diye hitap etmesi üzerine sosyal medyada merak konusu olan Gülümser Heper kimdir, mesleği nedir? Gülümser Heper'in canlı yayında Abdullah Öcalan'a Sayın diye hitap etmesinin ardından ekranlarda yorumcu kimliği ile öne çıkan Metin Özkan tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Ortaya çıkan tartışmanın ardından Gülümser Heper'in kim olduğu, mesleği, yaşı gibi ayrıntılar merak edildi.

Gülümser Heper kimdir?

26.08.1964 Sivas doğumlu. İlkokulu Sivas'da Ülkü İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu 4 Eylül Ortaokulu'nda, liseyide Sivas Lisesi'nde tamamladı. 1987 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

Zorunlu hizmetinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1989 yılında Sivas'da Kronik Böbrek Hastaları Derneği'ni kurdu, 1993 yılına kadar dernek başkanlığını yürüttü. 1993'de İç Hastalıkları Uzmanı oldu. 1993 yılında Sivas'dan ayrıldı. Kalp ve Damar Hastalıkları eğitimi konusunda Türkiye'nin nadide hastanesi olan Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Kardiyoloji İhtisasına başladı, 1995’de ihtisasını tamamladı. Hemen ardından S.S.K. Dış Kapı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Uzman Dr. olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Sosyal Sigortalar Kurumu'nun İhtisas Hastanesi'ne geçiş yaptı ve Kardiyoloji Bölümü birimlerinin kurulmasında birim idari amiri olarak aktif görevler üstlendi.