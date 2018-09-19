Gülümsemek kalp ve damar ilacıdır

Ağlayarak dünyaya gelen bebekler güven ve mutluluk duyduğunda gülümsemeye başlıyor. Ancak büyüdükçe ve bu duyuları kaybettikçe gülemez oluyoruz. İlletler başlıyor.

Gerilim filmlerini sevenler, kendi sağlıkları ile oynuyorlar. Gerilim filmlerinin yapımcıları, oyuncuları da.. Hatta bunlar sadece kendilerinin değil çevrelerinin, toplumun sağlığını da bozuyorlar..

Gülmek sağlık için yararlı.. Özellikle kalp için çok yararlı..



Çünkü kan damarlarını genişletiyor, kan dolaşımını hızlandırıyor. Ancak uzmanlar bunun sebebini henüz belirleyebilmiş değil. Gerilimin kalbe kan akışını sınırladığı, damarları sıkıştırdığı ise daha önce birçok araştırmayla ispatlanmıştı. Bu yeni araştırma, gülmenin damarları genişlettiğini doğruluyor. Gülme sırasında dolaşımın hızlanması ve damarların genişlemesi kalp hastalıklarının sebeplerini azaltıyor.

Komedi filmi seyreden 20 kişiden 19’unda kan dolaşımının hızlandığı görüldü. Dolaşım hızının yüzde 22 arttığı belirlendi.

Fakat bir dram/savaş veya gerilim filmini seyreden 20 kişiden 14’ünde kan dolaşımı yavaşladı.. Yavaşlama oranının yüzde 35’i bulduğu görüldü. Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanı Doktor Michael Miller, araştırmalarının sonuçlarına dayanarak, herkese kalp sağlığı için güleryüzlü olmayı, tebessümü tavsiye ediyor... Güleryüzün pozitif enerji yaydığı da unutulmamalı..

Su içseniz bile yarıyorsa, su içtikten sonra bol bol gülün. Günde 10-15 dakikanızı alacak gülmeler, gülümsemeler 10-40 kalori yakıyor. Dr. Maciej Buchowski, ABD'nin Tennessee eyaletinde şişmanlık konulu konferansta gülmenin kalorisini hesapladıklarını açıkladı. "Hesaplarımıza göre içten gülmekle yılda 2 kilogram verilebilir" diyen Buchowski, yaptıkları deneylerde, deneklere komedi dizileri izlettirdiklerini ve içten bir gülmeyi yakalamanın hiç de kolay olmadığını söyledi.

Bebekler doğar doğmaz ağlarlar ve ancak dört hafta sonra gülümsemeye başlarlar. Araştırmalar bebeğin güven/mutluluk duygusunun gülümsemeye yol açtığını gösteriyor. Bebek güvende ve huzurlu oldukça gülümser diyebiliriz.