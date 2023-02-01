  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a: Çocukluğunda tecavüze...
Gündem

Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a: Çocukluğunda tecavüze...

6'lı masanın minik ortağı Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal gece yarısı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a attığı tweetle büyük tepki çekti. Ağır sözler sarf eden Uysal tweet silmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 04:02:00 -
Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a: Çocukluğunda tecavüze...

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

Özdağ'dan ağır eleştiri

Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak mutabakat metnini eleştiren Ümit Özdağ, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaptığı açıklamada, "Altılı Masa’nın kurmaylarına soruyorum. Sizi, ‘tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız’ demekten alıkoyan şey nedir? Said-i Nursi denen adamın müridi olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı mı? Türkçe olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete sızmasına göz yuman diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu?" demişti.

Tweet silmek zorunda kaldı

Özdağ'a sosyal medya hesabından yanıt veren Gültekin Uysal, "Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" ifadelerini kullandı. Uysal'ın, ''Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi'' ifadeleri ise sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkiler sonrası tweetini silen Uysal açıklama yapmadı.

Fakat bir süre sonra Uysal'ın açıklamasında "istismara uğramış çocuk" benzetmesi yapması tepki çekti. Özdağ da "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu twiti okuyun" şeklinde cevap verdi.

Ahmet Hakan'dan bomba
Ahmet Hakan'dan bomba "Ümit Özdağ" çıkışı

Medya

Ahmet Hakan'dan bomba "Ümit Özdağ" çıkışı

Ali Babacan ile Ümit Özdağ arasında Din-Diyanet tartışması
Ali Babacan ile Ümit Özdağ arasında Din-Diyanet tartışması

Siyaset

Ali Babacan ile Ümit Özdağ arasında Din-Diyanet tartışması

Ümit Özdağ'dan akıl almaz seçim kampanyası! Cübbeli Ahmet duysa,
Ümit Özdağ'dan akıl almaz seçim kampanyası! Cübbeli Ahmet duysa, "Manyak manyak işler" der

Gündem

Ümit Özdağ'dan akıl almaz seçim kampanyası! Cübbeli Ahmet duysa, "Manyak manyak işler" der

Bahçeli’den ırkçı Ümit Özdağ’a: ‘Casus marjinal partinin istihbarat fosili!’
Bahçeli’den ırkçı Ümit Özdağ’a: ‘Casus marjinal partinin istihbarat fosili!’

Siyaset

Bahçeli’den ırkçı Ümit Özdağ’a: ‘Casus marjinal partinin istihbarat fosili!’

Sinan Ateş cinayeti pankartı yaptırdı: Yerli ve milli katil kim?
Sinan Ateş cinayeti pankartı yaptırdı: Yerli ve milli katil kim?

Siyaset

Sinan Ateş cinayeti pankartı yaptırdı: Yerli ve milli katil kim?

Muharrem İnce ile ittifak çalışmaları yürüten Ümit Özdağ destekledikleri tek adayı açıkladı!
Muharrem İnce ile ittifak çalışmaları yürüten Ümit Özdağ destekledikleri tek adayı açıkladı!

Siyaset

Muharrem İnce ile ittifak çalışmaları yürüten Ümit Özdağ destekledikleri tek adayı açıkladı!

Ümit Özdağ'dan tepki çeken 'Zafer Turizm' paylaşımı! Goebbels'i gölgede bıraktılar
Ümit Özdağ'dan tepki çeken 'Zafer Turizm' paylaşımı! Goebbels'i gölgede bıraktılar

Gündem

Ümit Özdağ'dan tepki çeken 'Zafer Turizm' paylaşımı! Goebbels'i gölgede bıraktılar

Mehmet Metiner'den ırkçı Ümit Özdağ'a sert tepki!
Mehmet Metiner'den ırkçı Ümit Özdağ'a sert tepki!

Siyaset

Mehmet Metiner'den ırkçı Ümit Özdağ'a sert tepki!

Ümit Özdağ alay konusu oldu! “Salağa salak deriz”
Ümit Özdağ alay konusu oldu! “Salağa salak deriz”

Gündem

Ümit Özdağ alay konusu oldu! “Salağa salak deriz”

Ümit Özdağ'ın Suriyelilerden sonra yeni vaadi! 'İçkiyi ucuzlatacağız'
Ümit Özdağ'ın Suriyelilerden sonra yeni vaadi! 'İçkiyi ucuzlatacağız'

Siyaset

Ümit Özdağ'ın Suriyelilerden sonra yeni vaadi! 'İçkiyi ucuzlatacağız'

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23