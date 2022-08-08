Gültekin Uysal nihayet konuştu! Demokrat Parti'nin Cemal Enginyurt kararı..
6'lı ittifakın üyesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cemal Enginyurt'un vandallığına ilişkin nihayet açıklamada bulundu. DP'li Uysal, Enginyurt'un Latif Şimşek'i darbetmesinden dolayı hakkında ihraç kararı alınmayacağını söyledi.
Yeniakit.com.tr
Bir milletvekilli Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cemal Enginyurt'un TV 100 stüdyosunda terör estirmesine ilişkin açıklamada bulundu.
DP'li Uysal, "Yapılan hareketin arkasında mısınız?" sorusuna, görüntüler orta yerde dururken, "Soru bir defa soru değil. Anlamaya çalışıyoruz, değerlendirme yaparız." diyerek cevap verdi.
Gültekin Uysal "Cemal Enginyurt hakkında ihraç süreci başlatılacak mı?" sorusuna da, şu karşılığı verdi:
Hayır, böyle bir sürecimiz yok.