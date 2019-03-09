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Gültekin: "İstihdam seferberliği ile Mersin’i kalkındıracağız"

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Cumhurbaşkanlığıtarafından başlatılan 2019 yılı istihdam seferberliği ile Mersin’i kalkındıracaklarınısöyledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:39
Gültekin: "İstihdam seferberliği ile Mersin’i kalkındıracağız"

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Cumhurbaşkanlığıtarafından başlatılan 2019 yılı istihdam seferberliği ile Mersin’i kalkındıracaklarınısöyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Maliye Bakanlığı vediğer bakanlıkların ortak çalışmaları ile 2019 yılında Mersin’de 40 bin istihdamhedeflerinin olduğunu hatırlatan Gültekin, "Cumhurbaşkanımız Recep TayyipErdoğan’ın himayelerinde, Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tümbakanlıklarımızla ortak hareket ederek Mersin’de ciddi bir istihdam seferberliğininçalışmalarına başladık. Mersin’de hedefimiz 40 bin istihdamdır. Mersincoğrafyasında yaşayan vatandaşlarımızın işsizlik sorunlarına kalıcı çözümlerüretmek için Cumhurbaşkanlığından bakanlıklarımıza, Mersin Valiliğimizden kurumve kuruluşlara kadar herkes istihdam seferberliğine odaklanmış durumda. Busüreçte Mersin’de işsizlik oranlarını tamamen ortadan kaldırmak için var gücümüzleçalışacağız" dedi.


"Hükümetimizin teşvikleri hız kesmeden devam edecek"


İstihdam seferberliği kapsamında hükümetin gençlere yönelik teşviklerinin süreceğini belirten Gültekin, "İstihdam seferberliği kapsamında hükümetimizin sürekli sağladığı teşvik ve paketler hız kesmeden devam edecektir. Ayrıca mesleki eğitim, geliştirme, işbirliği ve işbaşı eğitimi kursları projelerimiz ile de istihdama katkı sağlayacağız. ‘Burası Mersin, Mersin’de iş var’ sloganıyla çıktığımız bu yolda el ele vererek her kesimden vatandaşlarımıza iş imkanı sağlamak için gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:39
  1. doğa

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