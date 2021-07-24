Gültekin FETÖ ağzı ile konuştu: Hükümet terörist gruplara silah verdi
CHP'nin kanalı Halk TV'de açıklamalarda bulunan Levent Gültekin, 'Gittiler oradaki terörist gruplara silah vererek, maddi yardım sağlayarak Suriye'de insanların evini başına yıktılar.' diyerek FETÖ ağzı ile hükümeti suçladı.
Suriye hakkında açıklamalarda bulunan Levent Gültekin CHP'nin kanalı Halk TV'de akla ziyan açıklamalarda bulundu.
Gültekin'in açıklaması şöyle:
Türkiye Suriye'de büyük bir felakete imza etti. İlk günden Esed'i yıkacağız Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyerek, kendince bir İslamcı iktidar hayali kurmanın bedelini hem Suriye ödedi. Hem de biz 5 milyon Suriyeliyi barındırarak ağır bedel ödedik. Gittiler oradaki terörist gruplara silah vererek, maddi yardım sağlayarak Suriye'de insanların evini başına yıktılar.