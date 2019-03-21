Gültekin: “Bir kent, orada yaşayanları yormamalı”

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Mersin’in, içinde bulunduğu durum itibari ile yorgun ve bitkin bir şehir olduğunu belirterek, “Bir kent, orada yaşayanları yormamalıdır. Cumhur İttifakı Mersinlileri ve Mezitlilileri asla yormayacaktır” dedi.

Mezitli’deki seçim çalışmalarına ilişkin açıklama yapan İlçe Başkanı Gültekin, Cumhur İttifakı Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ile birlikte Mezitli bölgesinde ev ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Sadece Mezitli’nin değil, Mersin’in vizyonunu değiştirecek projelere imza atacaklarını dile getiren Gültekin, “Mersin içinde bulunduğu durum itibari ile yorgun ve bitkin bir şehirdir. Cumhur İttifakı’nın Mezitli odaklı projeleri Mersin’i yeniden ayağa kaldıracaktır. Bir kent, orada yaşayanları yormamalıdır. Bugün baktığımız zaman kentimizin her noktasında yapılması beklenen fakat bir türlü yapılmayan askıda kalan projeleri var. Vatandaşlarımız artık bu projeleri beklemekten, hayatlarını kolaylaştıracak projeleri beklemekten yoruldu. Bizler diyoruz ki; Cumhur İttifakı Mersinlileri ve Mezitlilileri asla yormayacaktır. Büyükşehir’de Hamit Tuna, Mezitli’de Serdar Soydan ile birlikte kentimiz ve ilçemiz için tüm gücümüzle çalışacağız. Bizler milletimize hizmeti görev edinmiş, kutlu davamızın güçlü bekçileriyiz. Hizmette sınıfta kalmış yönetimlere artık dur deme vaktidir” ifadelerini kullandı.

“Mezitli’yi kimse çantada keklik görmesin”

Mezitli’de yoğun bir seçim çalışması gerçekleştirerek tüm gönüllere girdiklerini vurgulayan Gültekin, “Yıllardır eksik ve yanlış hizmete mahkum edilen Mezitli’nin makus tarihini değiştirmek için gece gündüz çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Ev ev, kahve kahve, sokak sokak gezerek tüm gönüllere girdik. Mezitli’deki annelerimizin, kardeşlerimizin duaları bizim gücümüze güç kattı. Biz bu kadar insanın gönlünde yer edinmişken kimse Mezitli’yi çantada keklik görmesin. Güçlü, kudretli, ne istediğini bilen, kendinden emin bir belediye başkanı adayı ile yola çıktık ve biz bu yolda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Devlet Bahçeli’ye söz verdik. Ne yolumuzdan ne de sözümüzden bizi kimse döndüremez” dedi.