Gültan Kışanak, Kobani soruşturması kapsamında tutuklandı
Kobani soruşturmasında eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak tutuklanırken, eski HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında başka suçlardan gözaltına alınan Kışanak ve Yıldırım, cezaevlerindeki Ses ve Görüntü Bilgi Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturma savcısına ifade verdi.
Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlılardan Kışanak tutuklanırken, bu dosya kapsamında adli kontrol şartıyla Yıldırım'ın tahliyesine karar verildi.
25 Eylül'de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014 yılında Kobani bahanesiyle düzenlediği protestolarla ilgili soruşturması kapsamında 82 şüpheli gözaltına alındı.
7 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 17 kişi tutuklandı.