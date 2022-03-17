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Medya Gülşen ile ayrıldıkları söylenmişti! Eşinin rezil hallerinden gayet memnunmuş!
Medya

Gülşen ile ayrıldıkları söylenmişti! Eşinin rezil hallerinden gayet memnunmuş!

Sahne kıyafetleri ve sahnedeki ahlak dışı hareketleri ile kamuoyunun tepkisini çeken Gülşen, eşiyle ayrıldığı iddialarına Ozan Çolakoğlu ile birlikte video çekerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 23:57:00 - 2022-03-18 00:10:21
Gülşen ile ayrıldıkları söylenmişti! Eşinin rezil hallerinden gayet memnunmuş!

 Yeniakit.com.tr 

Ahlak dışı kıyafetleri gündemden düşmeyen Gülşen, son olarak sahne aldığı bir mekandaki ahlaksız dansı ile tepkileri üzerine çekmişti. Yaşanan rezillik sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olurken, Ozan Çolakoğlu'nun Gülşen'den ayrılacağı iddia edilmişti.

Gayet memnunmuş!

Gülşen iddialara eşi ile birlikte çektiği video ile cevap verdi. Çolakoğlu ile dans videosunu yayınlayan Gülşen, eşinin tüm ahlaksızlıklardan gayet memnun olduğunu ortaya koydu.

Gülşen'in yayınladığı videodaki, eşi ile "mahrem" görüntüleri bazı çevrelerce "Romantik dans" olarak servis edildi.

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