Gülşen ile ayrıldıkları söylenmişti! Eşinin rezil hallerinden gayet memnunmuş!

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Ahlak dışı kıyafetleri gündemden düşmeyen Gülşen, son olarak sahne aldığı bir mekandaki ahlaksız dansı ile tepkileri üzerine çekmişti. Yaşanan rezillik sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olurken, Ozan Çolakoğlu'nun Gülşen'den ayrılacağı iddia edilmişti.

Gayet memnunmuş!

Gülşen iddialara eşi ile birlikte çektiği video ile cevap verdi. Çolakoğlu ile dans videosunu yayınlayan Gülşen, eşinin tüm ahlaksızlıklardan gayet memnun olduğunu ortaya koydu.

Gülşen'in yayınladığı videodaki, eşi ile "mahrem" görüntüleri bazı çevrelerce "Romantik dans" olarak servis edildi.