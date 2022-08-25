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Medya Gülşen hakkında karar verildi
Medya

Gülşen hakkında karar verildi

Bir konser sırasında imam hatip liselilere yönelik skandal ifadeler kullanan sözde şarkıcı Gülşen, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 16:04:00 -
Gülşen hakkında karar verildi

Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı.

Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Şarkıcı Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bakanlık harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı, şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselilerle ilgili söylemlerinden dolayı hukuki süreç başlattı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz.

Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez.

Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.

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