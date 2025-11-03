Güllü'nün ölümünde şüpheler artıyor: Kızının 'arap sabunu' ve 'kaygan parke' iddiası da yalan çıktı

Şarkıcı Güllü 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü’nün ölümünden sonra başlatılan soruşturmada olayın kaza olmadığı, bu ölümde kızının parmağı olduğu iddiaları da gündün güne büyümeye devam ediyor.

Güllü’nün patronu başta olmak üzere ortaya çıkan bir çok tanık ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşları verdikleri ifadelerde Tuğyan Elkem’i suçlarken ortaya çıkan yazışmalarda ve arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda Tuğyan Elkem’in sık sık annesinin ölümünü, hatta bunun için silah bulmaya çalıştığı, evli sevgilisine ve madde kullanmasına karşı çıktığı için annesiyle çoğu zaman kavga ettikleri de tespit edildi. Güllü’nün oğlunun da annesine şiddet uyguladığı ortaya çıkınca olayın bir kaza olmadığı iddiaları günden güne büyüdü.

Son olarak Tuğyan Ülkem Gülter’in annesinin temizlik hastası olduğunu yerleri her zaman bebek yağı ve arap sabunu ile sildirdiği, kayıp düşmesinde bu durumun etkili olmuş olabileceği iddiası da gerçek çıkmadı.

Şarkıcının düştüğü odadaki parkelerle ilgili zeminde Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü iddiaları için hazırlanan kriminal raporda, 'Arap sabunu, bebek yağının bulunmadığı ve zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı belirtildi.

Ev içi güvenlik kamera görüntülerinin detaylı analiz için TÜBİTAK'a da gönderildiği öğrenildi.