Ortak hedef ‘anneliği' çökertmek! Ha terör örgütü PKK ha sapkın LGBT

UNESCO, Erdoğan’ın önerisini kabul etti! 15 Aralık, “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edildi

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da hissedildi

Paşinyan talimat verdi müfredata girdi! Okullarda “Türkçe” dönemi

Alın size parlamenter sistem! Fransa hükümeti dikiş tutmuyor

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

Senegal’in “Türk askeri talebi” yerine getirildi. Türkiye’nin Afrika vizyonu derinleşiyor

Mahkemede fren patladı! CHP’li şoförün yargılandığı davada şaka gibi savunma: Araç büyük olduğu için duramadı

CHP’li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk
Güllü'nün ölümünde şüpheler artıyor: Kızının 'arap sabunu' ve 'kaygan parke' iddiası da yalan çıktı
Güllü'nün ölümünde şüpheler artıyor: Kızının 'arap sabunu' ve 'kaygan parke' iddiası da yalan çıktı

Güllü'nün ölümünde şüpheler artıyor: Kızının 'arap sabunu' ve 'kaygan parke' iddiası da yalan çıktı

Yalova’da 6. Kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren arabesk sanatçısı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’le ilgili cinayet iddiaları günden güne büyümeye devam ediyor. Güllü’nün patronunun ifşa ettiği yazışmaların ardından yakın arkadaşları ve ortaya çıkan tanıklar Güllü’nün düşmediğini, pencereden atıldığını iddia ederken son olarak ifadesinde Güllü’nün temizlik hastası olduğunu ve yerleri arapsabunu ile her zaman sildirdiğini, annesinin bu yüzden pencereden kayıp düşmüş olabileceğini söyleyen Tuğyan Ülkem Gülter’in bu ifadesi de yalan çıktı. Parkelerle ilgili yapılan kriminal incelemede parkelerde ayak kaydıracak bir maddenin tespit edilemediği açıklandı.

Şarkıcı Güllü 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü’nün ölümünden sonra başlatılan soruşturmada olayın kaza olmadığı, bu ölümde kızının parmağı olduğu iddiaları da gündün güne büyümeye devam ediyor.

Güllü’nün patronu başta olmak üzere ortaya çıkan bir çok tanık ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşları verdikleri ifadelerde Tuğyan Elkem’i suçlarken ortaya çıkan yazışmalarda ve arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda Tuğyan Elkem’in sık sık annesinin ölümünü, hatta bunun için silah bulmaya çalıştığı, evli sevgilisine  ve madde kullanmasına karşı çıktığı için annesiyle çoğu zaman kavga ettikleri de tespit edildi. Güllü’nün oğlunun da annesine şiddet uyguladığı ortaya çıkınca olayın bir kaza olmadığı iddiaları günden güne büyüdü.  

Son olarak Tuğyan Ülkem Gülter’in annesinin temizlik hastası olduğunu yerleri her zaman bebek yağı ve arap sabunu ile sildirdiği, kayıp düşmesinde bu durumun etkili olmuş olabileceği iddiası da gerçek çıkmadı.

Şarkıcının düştüğü odadaki parkelerle ilgili zeminde Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü iddiaları için hazırlanan kriminal raporda, 'Arap sabunu, bebek yağının bulunmadığı ve zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı belirtildi.

Ev içi güvenlik kamera görüntülerinin detaylı analiz için TÜBİTAK'a da gönderildiği öğrenildi.

