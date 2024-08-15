Güllü Erhan'ın yeni işi herkesi şaşırttı!

Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Zafer Ergin gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Güllü Erhan karakteri ile hafızalara kazınan Erhan Ufak uzun zamandır ekranlarda görünmüyor. 55 kilo veren ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran efsane dizi Kurtlar Vadisi geçtiğimiz aylarda yeniden çekileceğine dair iddialarla gündeme gelmişti.

Bir dijital platformda yayınlanacağı konuşulan dizinin başrolünde yine Necati Şaşmaz'ın, 'Polat Alemdar' karakteriyle yer alacağı da öne sürülmüş ancak yapım şirketi tarafından kısa sürede bu iddialara yalanlama gelmişti.

Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada 'Kurtlar Vadisi dizisinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz.' ifadeleri kullanılmıştı.

Dizinin yeniden çekileceği iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte dizideki karakterler de yeniden gündem oldu. Dizide sempatik tavırları, kendine has tarzı ile dikkat çeken Güllü Erhan'ın son hali merak edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TAM 55 KİLO VERDİ

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı. 2017 yılında fazla kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olan Güllü Erhan tam 55 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

YORUM YAĞDI

140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son haliyle beğeni topladı. Ünlü isme sosyal medyada 'Ekranda görmeyi özledik', 'Hala genç duruyorsun', 'Yıllar sana yaramış' gibi yorumlar yapıldı.

Uzun süredir ekranlardan uzak yaşam süren Erhan Ufak, şimdilerde Azerbaycan'da kurduğu Türk Sanat Akademisi'yle meşgul.