  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ASELSAN’ın Ejderha’sından dünyada bir ilk! Tek tuşla 51 kuş Dengeler değişti: İBB Meclisi'nde AK Parti ilk sırada! Alkol zehrinin esiri oldu! Bir ayda ikinci kez alkollü yakalandı, servet değerinde ceza yedi Can Ataklı'dan gündemi sarsacak açıklama! Sarıgül Özgür Özel'e 30 milyon dolar verdi: 'Tamar Tanrıyar bunu işkembeden atmaz' Şam Üniversitesi yerleşkesinde yıllar sonra ilk namaz! Putlar yıkıldı, minareler yükseldi Diplomatik temaslar netice verdi! 108 kişi 74 günde Türkiye'ye getirildi Haram kazancın hayrı olmadı, birbirlerine düştüler! Ünlü rakı firmasında ortalık fena karıştı Lösemili oğluna yardım topladı, ailesi gözaltına mı alındı? Özbek aile hakkında çarpıcı iddia! Milyonları ilgilendiren siber alarm! 3,37 milyon kişinin bilgileri sızmış olabilir TikTok'ta dini istismarın böylesi görülmedi! Kâbe tavafını jeton oyununa çevirdiler, 750 liraya satışa çıkardılar!
Aktüel Güllü dosyasında yeni talep: Üçüncü kişilerin görüşmeye katılıp katılmadığı belirlensin
Aktüel

Güllü dosyasında yeni talep: Üçüncü kişilerin görüşmeye katılıp katılmadığı belirlensin

Yeniakit Publisher
Nuh Güneş Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Güllü dosyasında yeni talep: Üçüncü kişilerin görüşmeye katılıp katılmadığı belirlensin

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ablası Kader Tut'un avukatları, olay gecesi evdeki telefonların baz kayıtlarının daraltılarak incelenmesini talep etti.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada, sanatçının ablası Kader Tut'un avukatları, olay gecesi evde bulunan telefonların baz kayıtlarının daraltılarak incelenmesini talep etti. Avukatlar, üçüncü kişilerin telefon üzerinden sesli veya görüntülü görüşmeye katılıp katılmadığının belirlenmesini istedi.

DHA'nın haberine göre talep, ev içi güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin ses analiz raporlarında farklı konuşmacılara ait olduğu değerlendirilen ifadelerin bulunması üzerine geldi.

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katında bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Gülter, 'Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

İddianamede, Gülter'in annesini pencereden aşağı ittiği öne sürüldü. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gülter, 9 Ekim 2026'da 'Üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ses raporlarında Ulu ve Gülter'e atfedilen sözler

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, ev içi güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin 2 ayrı ses analiz raporu hazırlattı. Raporlarda Sultan Nur Ulu'ya atfedilen 'At' ve 'Beni izliyo beni izliyo' ifadeleri yer aldı.

Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen konuşmalar arasında 'Elini de bırakmıyor muydu ki', 'Özür dile', 'Telefonu aç' ve 'Atla camdan' sözleri bulunuyor. Olayın ardından yine Gülter'e atfedilen 'Koş annem yok koş' ifadesi de raporlara yansıdı.

Ulu ve Eminoğlu hakkında suç duyurusu

Raporlarda bir erkek sesine atfedilen 'atsın' ve 'Atla camdan' ifadeleri de yer aldı. Erkek sesinin, Tuğyan Ülkem Gülter'in eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu'na ait olduğu iddia edildi.

Uzman raporlarının ardından Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'İştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23