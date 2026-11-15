Güllü dosyasında yeni talep: Üçüncü kişilerin görüşmeye katılıp katılmadığı belirlensin

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada, sanatçının ablası Kader Tut'un avukatları, olay gecesi evde bulunan telefonların baz kayıtlarının daraltılarak incelenmesini talep etti. Avukatlar, üçüncü kişilerin telefon üzerinden sesli veya görüntülü görüşmeye katılıp katılmadığının belirlenmesini istedi.

DHA'nın haberine göre talep, ev içi güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin ses analiz raporlarında farklı konuşmacılara ait olduğu değerlendirilen ifadelerin bulunması üzerine geldi.

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katında bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Gülter, 'Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

İddianamede, Gülter'in annesini pencereden aşağı ittiği öne sürüldü. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gülter, 9 Ekim 2026'da 'Üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ses raporlarında Ulu ve Gülter'e atfedilen sözler

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, ev içi güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin 2 ayrı ses analiz raporu hazırlattı. Raporlarda Sultan Nur Ulu'ya atfedilen 'At' ve 'Beni izliyo beni izliyo' ifadeleri yer aldı.

Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen konuşmalar arasında 'Elini de bırakmıyor muydu ki', 'Özür dile', 'Telefonu aç' ve 'Atla camdan' sözleri bulunuyor. Olayın ardından yine Gülter'e atfedilen 'Koş annem yok koş' ifadesi de raporlara yansıdı.

Ulu ve Eminoğlu hakkında suç duyurusu

Raporlarda bir erkek sesine atfedilen 'atsın' ve 'Atla camdan' ifadeleri de yer aldı. Erkek sesinin, Tuğyan Ülkem Gülter'in eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu'na ait olduğu iddia edildi.

Uzman raporlarının ardından Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'İştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.