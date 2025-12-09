Galatasaray cevap versin! Milyarlarca dolarlık hırsızlık yapmış Cem Uzan’ı kim davet etti?
Türkiye'den milyarlarca doları hortumlayıp Fransa'da sığıntı hayatı yaşayan Cem Uzan, Galatasaraylıların yarınki maç öncesi Monaco'da düzenlendiği kokteyle davet edildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal sonrası gözler sarı kırmızılı yönetimin yapacağı açıklamaya çevrildi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında oynayacağı Monaco karşılaşması için Fransa’ya hareket etti.
Monaco’daki hazırlıklar sadece maçla sınırlı kalmadı. Galatasaray Divan Kurulu üyesi Haim Fresco, takımın ziyaretine özel bir program hazırlayarak Hotel de Paris’in tarihi İmparatorluk Salonu’nda davet verdi.
Monaco İçişleri Bakanı Lionel Beffre’nin yanı sıra Prensliğin milletvekilleri ve başkonsolosları da gecede yer aldı.
"Milyarlarca dolarlık hırsızlık yapmış Cem Uzan’ı kim davet etti?"
Türkiye'den milyarlarca doları hortumlayıp Fransa'da sığıntı hayatı yaşayan Cem Uzan'ı kimin davet ettiği merak konusu oldu.
Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal sonrası gözler sarı kırmızılı yönetimin yapacağı açıklamaya çevrildi.