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Gülle: Önümüzdeki tek engel faiz

Teşvikler ve vergi indirimleri ihracatçının yolunu açıyor... Yüksek faiz oranlarından ihracatçılar da muzdarip. Yüzde 20’yi aşan oranların geriye gelmesini savunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Peş peşe sunulan teşvikler ve vergi indirimleri yolumuzu açıyor. Şu anda önümüzdeki tek engel ise faiz.Şükür ki bu soruna karşı da tedbirler alınıyor” diye konuştu.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:45
Gülle: Önümüzdeki tek engel faiz

 Buğra Kardan 

Yatırıma ve üretime sekte vuran, tüketicilerin belini büken yüksek faiz oranlarından ihracatçı firmalar da şikayet ediyor. Söz konusu firmalar, yüzde 20’yi geçen oranların bir an evvel aşağı çekilmesini talep ediyor.

Teşvikler olumlu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada ekonomi yönetimi tarafından üreten; ürünlerini dünyaya satan firmalara gerekli her yardımın yapıldığına işaret ederek, “Ülke olarak yeni başarı öyküleri ortaya koymamız için peş peşe teşvikler verildi, vergi indirimlerine gidildi. Bunlar gayet anlamlı, önemli ve olumlu adımlar. Ancak şu anda önümüzde önemli bir engel var. O da faiz” dedi.

Faiz oranlarının yüksekliğinden yakınan Gülle, “Bu tablo yatırımcılar, üreticiler ve ihracatçılar için menfi” şeklinde konuştu. Oranların gerilemesi; normale dönmesi gerektiğini vurgulayan Gülle, “Yüksek faiz ortamından yatırım ve üretim zarar görüyor. Ne yazık ki yatırımcılar şirket açmak ya da firmalara ortak olmak yerine paranın getirisine aldanıyor. Tabii bu durumu önleyecek önemli hamleler de yapılıyor. Ekonomi yönetimi tarafından art arda tedbirler alınıyor” ifadelerini kullandı. Gülle, yatırım ikliminin motive edilmesiyle 2023 hedeflerinin yakalanabileceği ve ekonominin atılım yapabileceği öngörüsünde bulundu.

Ağırlık otomotiv ürünlerinde

İhracatta Türkiye’nin güçlü olduğu pek çok ürün bulunduğuna dikkat çeken Gülle, şunları söyledi: “Dünya ticaretinde öne çıkan 200 ürünün 47’si ülkemizde üretiliyor. Biz bu ürünlerin ihracatından 50 milyar dolar gelir elde ediyor ve dünya ticaretinden yüzde 2,8 pay alıyoruz. Şu aşamada güçlü olduğumuz ürünlere önem ve ağırlık vererek bu tutarı ve oranı artırabiliriz.

47 stratejik ürünümüzün büyük bölümü otomotiv sektörümüze ait. Bu sektörümüz 20 ürünüyle dünya ticaretinden daha büyük pay alabilir. Otomotivi kimyevi maddeler ve giyim ürünleri takip ediyor. Biz alana inip bu 47 ürünü dünyaya açmakta kararlıyız. Dünyanın bu ürünlere talebinin arttığı ortada. Ancak üreticiler durumdan bihaber. Onları olan bitenden haberdar etmeli, müşteri adetlerini arttırmalıyız. Bundan böyle stratejik ürünlerimizle bulunmadığımız ülkelere ve bölgelere odaklanacağız. Örneğin Kanada’nın ithalatından pay almıyoruz. Demek ki buraya yoğunlaşmamız gerekiyor. Tabii bin ürün için araştırma yaptık. Neyle nerede var olup olmadığımızı sorguladık. Eksiklikleri ve noksanlıkları bir bir belirledik. Bunlara teker teker bakacağız.

Serbest bölge dopingi

İhracatın devamlı arttığını anlatan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “2018’de normalde 168 milyar dolar olan ihracatımızı serbest bölgelerden gelen katkıyla 177 milyar dolara taşıdık. Arada 9-10 milyar dolarlık fark var. Yolcu beraberi ve kargo ihracatının da o rakamlara yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Biz, bu sayede 200 milyar dolar ihracattan söz edebiliyoruz. Ve bir an evvel ihracata serbest bölgelerden gelen katkının, e-ticaretin eklenmesini arzu ediyoruz. Yine bunlara yolcu beraberi ve kargo ihracatının ilave edilmesini diliyoruz.

TİM Doğu Anadolu Meclisi toplanıyor

TİM’in ilkini şubat ayında Gaziantep’te TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi adıyla düzenlediği açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerinin ikincisi bugün TİM Doğu Anadolu Meclisi adıyla Erzurum’da gerçekleştirilecek. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin başkanlığında İstanbul’dan giden heyet, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de aralarında bulunduğu Erzurum’un mahalli ve mülki idarecileri ile işadamlarının katılacağı toplantıda bir araya gelecek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:45
  1. İstanbul
  2. Gaziantep
  3. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
  4. Yeni Akit
  5. ihracat
  6. yüksek faiz oranları
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  8. TİM Doğu Anadolu Meclisi
  9. TİM Başkanı İsmail Gülle
  10. Erzurum Valisi Okay Memiş
  11. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
  12. TİM

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