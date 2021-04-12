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Kadın - Aile Güllaç tatlısı nasıl yapılır? Güllaç tarifi
Kadın - Aile

Güllaç tatlısı nasıl yapılır? Güllaç tarifi

Ramazan ayının gelmesiyle iftar sofralarının ardından güllaç tatlısı vazgeçilmez oluyor. Türk mutfağının medar-ı iftiharı olan güllaç tatlısı merak ediliyor. Geleneksel olmasının yanı sıra yapımı da oldukça pratik olan güllü tatlının malzemeleri merak ediliyor. Peki, güllaç tatlısı nasıl yapılır? Güllaç tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 20:46:00 -
Güllaç tatlısı nasıl yapılır? Güllaç tarifi

Güllaç tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

3 litre süt, 12 tane güllaç yaprağı, 3 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilin, 2 su bardağı ceviz içi

Üzeri için; 8 tane çilek, 8 tane taze nane yaprakları, 4 yemek kaşığı toz antep fıstığı, 4 yemek kaşığı ceviz içi (ince çekilmiş şekilde)

Güllaç nasıl yapılır?

Öncelikle sütü derin bir tencereye koyun. Daha sonra toz şekeri üzerine ekleyin.

1 paket vanilini de sütün içerisine ekleyin. Ardından orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırmaya başlayın. Süt, elinizi hafif yakacak sıcaklığa geldiğinde ocaktan alabilirsiniz.

2 su bardağı cevizi irili ufaklı, dişe gelir kıvamda olacak şekilde bıçakla doğramaya başlayın.

Güllacı hazırlayacağınız kabın içerisine bir kepçe ılık sütten ilave edin.

Üzerine, kullanacağınız kabın boyutuna göre böldüğünüz güllaç yapraklarından ilave edin.

Tüm güllaç yapraklarının parlak kısmının üste baktığına ve hepsinin iyice ıslandığına emin olun. Daha sonra paketteki yaprakların yarısını kabınıza güzelce yerleştirmeniz gerekir.

Güllaç yapraklarının, 5 dakika sütü çekmeleri için bekleyin. Ardından doğradığınız cevizleri bol bol dökün ve kalan güllaç yapraklarını da ıslatarak üzerine ilave edin.

Buzdolabında en az 2 saat bekledikten sonra güllacınızı keserek porsiyonlayabilirsiniz.

Taze nane yaprakları, çilek, dövülmüş ceviz ve toz fıstık ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…

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