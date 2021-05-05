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Kadın - Aile Güllaç tatlısı evde nasıl yapılır? Evde güllaç nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Güllaç tatlısı evde nasıl yapılır? Evde güllaç nasıl yapılır?

Güllaç tarifi nasıl yapılır? Ramazan ayında sofraların vaz geçilmezleri arasında yer alan güllaç, iftar sonrası yenen tatlıların başında gelmekte. Güllaç tarifi malzemeleri evde güllaç yapacak bayanlar tarafından merak ediliyor. Peki güllaç tatlısı tarifi ile en güzel güllaç nasıl yapılır? İşte 300 gr güllaç tatlısı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 13:08:00 - 2021-05-05 13:09:43
Güllaç tatlısı evde nasıl yapılır? Evde güllaç nasıl yapılır?

Evde güllaç nasıl yapılır? 2 litre süt ile 700 g şeker kaynatılıp ılık vaziyete getirildikten sonra uygun kaba konan her güllaç yaprağının parlak tarafı üzerine kepçe ile ılık süt gezdirilir. Güllaç yaprakları bittiğinde kalan süt güllaçların üzerine gökülür. Buzdolabı veya serin bir yerde yarım saat bekletildikten sonra üzerine dövülmüş ceviz, badem, fıstık, fındık ve arzu üzerine gül suyu ilave edilerek servis edilir. 

Güllaç tatlısı yapılışı püf nokta nedir?

Tarife göre hazırlamış olduğunu güllaç tatlısı süt içerdiğinden dolayı bozulmaması için 4 santigrat derecede muhafaza ediniz. 

 

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