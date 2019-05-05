Güliz Korkmaz’dan "Bağ" sergisi

Adanalı seramik sanatçısı Güliz Korkmaz, "Bağ" adını verdiği sergisini açtı.

Ziyapaşa Bulvarı’ndaki Korart Sanat Galerisi’nde 3 Mayıs’ta açılan ve 15 Mayıs’a kadar devam edecek olan sergi, Güliz Korkmaz’ın dördüncü kişisel sergisi oldu.

Korkmaz, “Dört yıllık bir aranın ardından “Bağ” adlı dördüncü kişisel sergimi memleketim Adana’da açtım. Yoğun dokulu biçimlerle kilin olanaklarını araştırdığım duvar panoları ve üç boyutlu formları sergiliyorum” dedi.

Güliz Korkmaz kimdir?

1976’da Adana’da doğdu. 1994 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden, 1998 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden yüksek lisans derecesini, 2007 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 2000 yılından bu yana ODTÜ Mimarlık Fakültesi yayınlarını basıma hazırlamaktadır. 2002 yılında Malcolm Barnard’ın “Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür” adlı kitabının, 2012 yılında da Noel Carroll’ın “Sanat Felsefesi: Çağdaş Bir Giriş” adlı kitaplarının Türkçe çevirilerini yaptı. 2005-2015 yılları arasında ODTÜ Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü’nde Ödül Işıtman atölyesinde seramik çalışmalarına başladı, 2015 yılından itibaren çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürdü. 2014 yılında Ankara’da “İz”, 2015 yılında yine Ankara’da “Es” ve aynı yıl İstanbul’da “Nefes” adlı üç kişisel sergi açtı.