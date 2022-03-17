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Aktüel Gülistan Doku son dakika haberi: Zainal Abarakov gözaltına mı alındı?
Aktüel

Gülistan Doku son dakika haberi: Zainal Abarakov gözaltına mı alındı?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamıştı. Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Rus uyruklu Zainal Abarakov'un hakkında son dakika gelişmesi yaşandı? Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zainal Abarakov gözaltına mı alındı? Zainal Abarakov yakalandı mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-17 14:58:00 - 2022-03-17 14:59:44
Gülistan Doku son dakika haberi: Zainal Abarakov gözaltına mı alındı?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin erkek arkadaşı Zainal Abarakov, Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

Gülistan Doku olayı nedir?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamıştı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda, Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.

gülistan doku

Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan arama çalışmalarına rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

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