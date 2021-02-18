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Gündem Gülistan cinayetinde azmettirici baba, 'PKK üyeliği' suçundan aranıyormuş
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Gülistan cinayetinde azmettirici baba, 'PKK üyeliği' suçundan aranıyormuş

Diyarbakır'da Gülistan Şaylemez'in (37), kardeşi Abdullah (28) tarafından silahla vurularak, öldürülmesinin azmettiricisi olduğu ortaya çıkan baba Abdulvehap Şaylemez hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'terör örgütü PKK üyeliği'nden yakalama kararı olduğu öğrenildi. Polisin, kızının cinayetini azmettiren Şaylemez'i yakalamak için geniş çaplı operasyonu sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 15:09:00 -
Gülistan cinayetinde azmettirici baba, 'PKK üyeliği' suçundan aranıyormuş

Olay, 15 Şubat'ta akşam saatlerinde, Diyarbakır Adliyesi karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından gelen kardeşi Abdullah Şaylemez, tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Şaylemez de olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah Şaylemez, olaydan 3 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaylemez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Baba azmettirdi, oğlu Almanya'dan gelip öldürdü

Gülistan Şaylemez'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan ve ablası Gülistan'ı öldürmek için Almanya'dan Diyarbakır'a geldiği belirlenen Abdullah Şaylemez, emniyet ve savcılık sorgusunda suçunu kabullendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturmayı genişleten polis ekipleri, Gülistan'ın 6 ve 14 Şubat'ta babası Abdulvehap Şaylemez tarafından ölüm tehdidi aldığına yönelik yaptığı şikayetleri inceledi. Gülistan'ın şikayetleri ve katil zanlısı Abdullah Şaylemez'in ifadeleriyle baba Abdulvehap Şaylemez'in azmettirici olduğu belirlendi.

'PKK üyeliği' suçundan yakalama kararı varmış

Kızı Gülistan'ın cinayetini azmettiren Abdulvehap Şaylemez'in soruşturmaya dahil olmasıyla hakkında adli araştırma yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şaylemez ile ilgili yapılan inceleme sonucu 'terör örgütü PKK'ya üye olma' suçundan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem 'terör örgütü PKK'ya üye olma' hem de 'kızının cinayetini azmettirme' suçundan aranan Şaylemez'in yakalanması için geniş çaplı operasyonu sürüyor.

Annesi almanya'dan gelip cenazeyi alacak

Öte yandan kardeşi tarafından öldürülen Gülistan Şaylemez'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından morgda bekletiliyor. Almanya'da yaşayan annesinin, hastaneyi arayarak, cenazeyi kendisinin teslim alacağını söylediği öğrenildi. Gülistan'ın cenazesinin nereye defnedileceği, annesinin gelip teslim almasının ardından netleşecek.

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