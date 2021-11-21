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Gündem Gülerce’den bomba ‘Helalleşme’ çıkışı: Pensilvanya istedi, Kılıçdaroğlu yaptı!
Gündem

Gülerce’den bomba ‘Helalleşme’ çıkışı: Pensilvanya istedi, Kılıçdaroğlu yaptı!

Beyaz TV’de Türker Akıncı moderatörlüğündeki Ortak Akıl programının yorumcusu Hüseyin Gülerce’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçek yüzünü deşifre eden bomba bir açıklamada bulundu. Gülerce, “Helalleşme FETÖ projesidir!” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 16:32:00 -
Gülerce’den bomba ‘Helalleşme’ çıkışı: Pensilvanya istedi, Kılıçdaroğlu yaptı!

FETÖ’nün Deniz Baykal’a yönelik kurduğu kaset kumpasının ardından görev gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Helalleşme” söylemine ilişkin Hüseyin Gülerce’den dikkat çeken bir yorum geldi.

“Helalleşme bir FETÖ projesidir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘helalleşme’ tartışmalarına yönelik Kılıçdaroğlu’na söylediği “Sadece günü kurtarmak istiyor.” sözünü hatırlattıktan sonra “Helalleşme projesi bir FETÖ projesidir. Hiç kimse beni bunun dışında ikna edemez. Bu bir FETÖ’nün stratejisidir.” dedi. 

“FETÖ insanları kandırmak için büyük kitlenin ‘evet’ diyeceği şeyler ortaya attı”

Terör örgütü FETÖ’yü çok iyi tanıyan isimlerden olan Hüseyin Gülerce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“FETÖ insanları kandırmak için büyük bir kitlenin ‘evet’ diyeceği şeyler attı ortaya. Mesela ‘Diyalog ve hoşgörü’... Buna tav olmayan çıktı mı Türkiye’de? ‘Diyalog toplantıları, Diyalog Avrasya toplantıları, Brüksel’de ‘Abant toplantısı’, Washington’da ‘Abant’ toplantısı…’ Herkes bitti ya.. ‘Bak bir din adamı çıktı, ne diyor? ‘Diyalog, barış’ diyor. Bize legalde böyle diyor, illegal de dönüyor ‘Darbe hazırlıkları nasıl gidiyor Kemal? Ne yapıyorsunuz? Her şey hazır… Hava Kuvvetleri tamam… F16 pilotları hepsi tamam…” Bu sahtekarı çok iyi tanıyoruz. Adam darbecinin dibi be… Türkiye’de kimsenin yapmadığını yaptı.” 

“Pensilvanya ‘bir çıkış yap’ dedi!”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşelim” şeklinde bir düşüncenin aklına dahi gelemeyeceğine işaret eden Hüseyin Gülerce, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kılıçdaroğlu’ndan hiç beklenmeyen ‘helalleşelim’ lafı çıktığı zaman adres Pensilvanya’dır. Ona dediler ki ‘Bir çıkış yap… Seçime yönelik bir yatırım yap. Sen iyi niyetini göstermiş olacaksın.’ Diyecekler ki, ‘Kılıçdaroğlu üzerine düşeni yaptı.” 

 

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