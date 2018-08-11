Güler Sabancı noktayı koydu! Berat Albayrak'a...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomi modelini açıkladığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: "Sayın Bakanımızı (Berat Albayrak) Enerji Bakanlığından tanırız. Söylediğini yapan bir kişidir. Gerçekleştirmiştir. Başarılı bir enerji Bakanlığı yapmıştır. Bugün de bize orta ve uzun vadede yeni dönemin dönüşüm döneminin neler yapılacağının ana hatlarıyla verdi. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Eylül başında orta vadeli program çıktığında hepimiz daha fazla detaylara hakim olacağız. Ancak duyduğumuz orta ve uzun vadeli planın ön hatları bakanımızın geçmişini de bildiğim için, yaşadığımız için enerji bakanlığında tek tek uygulanacağına ve Türkiye’nin, ülkemizin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olan inancımız tamamdır." ifadelerini kullandı.