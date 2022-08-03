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Spor Güler misin, ağlar mısın? Türk futbolu böyle mi gelişecek!
Spor

Güler misin, ağlar mısın? Türk futbolu böyle mi gelişecek!

Süper Lig'den 1. Lig'e küme düşen Altay'da 2019’da futbolu bırakan teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yardımcısu Murat Uluç 41 yaşındaki oyuncu tekrar sahalara geri dönüyor. Türk futbolunun teminatı olan gençler varken bu hamlenin yapılması ise şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 20:21:00 -
Güler misin, ağlar mısın? Türk futbolu böyle mi gelişecek!

Süper Lig'den 1. Lig'e küme düşen Altay'da 2019’da futbolu bırakan teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun yardımcısu Murat Uluç sahalara geri dönüyor. 

Afyonkarahisar kampının sonunda 40 olan futbolcu sayısını 31’e düşürdüklerini aktaran Kaloğlu, “Yardımcı antrenörlerimizden Murat Uluç hocamızın da yeniden oyuncu olarak lisansı çıktı. Kendisi bizimle birlikte olacak. Hazırlık maçlarında oynattık ve çok iyi oynadı. Onun olması bize hem saha içi hem saha dışı güç katacak. Murat hazırlık maçlarında en az 45 dakika oynayabileceğini gösterdi. 45 dakikamız cebimizde. Daha fazlası olur mu ona bakacağız. Fikstürümüze bakıldığında da ilk 8 maç zorlu rakiplerle oynayacağız. Hem yukarıdan gelen hem aşağıdan gelen takımlarla oynayacağız. Biz maç maç gideceğiz. Armamızı yere değdirmemeye çalışacağız. İlk rakibimiz Yılport Samsunspor çok kuvvetli takım. İnanırsak, mücadele edersek futbolda her sonuç var. Taraftarımızın da destek ve sabrıyla iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.” dedi.

''Desteğe ihtiyacımız var''

Kaloğlu, taraftar ve camiadan sabır ve destek istediklerini belirterek, “Bu yıl lig çok zorlu olacak. Bizim hedefimiz ligde kalmak. Bu ligde kalmak için her puan bizim için önemli. Oyuncuların, benim veyönetimimizin desteğe, morale ihtiyacı var. Taraftarlarımız her zaman bizi destekledi. Bu desteğin süreceğine inanıyorum” diye konuştu.


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