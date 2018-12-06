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Güler misin ağlar mısın! İntihara kalkışan şahıstan şaşırtan Fenerbahçe sözleri

İntihar etmek için çıktığı yön tabelasından polis tarafından indiren Hasan İ. isimli şahıs, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince, "Fener kümeye Galatasaray şampiyon" diye bağırdı.

06 Aralık 2018 Perşembe 20:56
Güler misin ağlar mısın! İntihara kalkışan şahıstan şaşırtan Fenerbahçe sözleri

İzmit'te, intihar etmek için yol üzerindeki trafik yön tabelasına çıkan Hasan İ., polis ve itfaiyenin çabaları sonucu aşağı indirildi.

Hasan İ. tabelanın üzerindeyken kalabalık içerisinden "Atla" diye bağıran ismi öğrenilemeyen bir kişi ise polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Hasan İ. polis merkezine götürülürken, "Fener kümeye Galatasaray şampiyon" diye bağırdı.

8 çocuğu olduğu öğrenildi

Olay öğleden sonra, İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Anıtpark mevkiindeki trafik ışıklarının yanında bulunan yön tabelasının üzerine çıkan Hasan İ., intihar etmek istedi. Tabelaya çıkan İnan'ı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yol ulaşıma kapatılırken, polis ve itfaiyeciler, itfaiye merdiveni ile tabelanın üzerindeki Hasan İ.'nin yanına yaklaştı. Tabelanın üzerinde tehlikeli şekilde gezinen ve ekiplerin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Hasan İ.'nin, Siirt'te 8 çocuğu olduğu ve Kocaeli'ye çalışmak için geldiği öğrenildi.

"Fener kümeye Galatasaray şampiyon"

Başka bir iş için İzmir'e gitmek isteyen, ancak parası olmadığı için intihar etmeye çalıştığını söyleyen Hasan İ., ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çabasının ardından ikna edilerek aşağı indirildi. Polis aracına götürülen Hasan İ., kendisini görüntüleyen gazetecilere bakarak, "Fener kümeye Galatasaray şampiyon" diye bağırdı. Hasan İ., polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"Atla" diye bağıran şahsa polis müdahele etti

Çevrede toplanan yüzlerce kişi yaşanan olayı film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla video çekerken, bazıları ise olaydan dolayı yolun kapanmasına tepki gösterdi. Kalabalık içerisinden "Atla" diye bağıran ismi öğrenilemeyen bir kişi ise polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Hasan İ.'nin bulunduğu yerden indirilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:56
  1. Galatasaray
  2. Kocaeli
  3. Atatürk
  4. İzmit
  5. İzmir
  6. Siirt
  7. Kadıköy
  8. Galata

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