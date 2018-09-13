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Gülen'in manevi oğlunun cezası belli oldu

Şanlıurfa'da görülen FETÖ davasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak adlandırdığı eski öğretmen Ferhat Küçük, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:53
Gülen'in manevi oğlunun cezası belli oldu

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu yargılanan eski öğretmen Ferhat Küçük ile avukatları katıldı.

Savunmasında FETÖ'yle ilişkisinin bulunmadığını ileri süren sanık Küçük, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, itirafçıların ifadeleri doğrultusunda sanığın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak adlandırıldığını ve örgüt içerisinde "Vedat" kod adını kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Öğretmen olan sanığın örgütün "mahrem" yapılanmasında yer aldığının deliller ve yazışmalarla ortaya çıktığını aktaran savcı, sanığın Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman sorumlusu olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Örgüt üyeleri tarafından sanığa 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi soruların ulaştırılması sayesinde sınavı kazandığının tespit edildiğine dikkati çeken savcı, sanığın örgüt yöneticiliği, kamu zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, "Kamu zararına dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 6 ay ve 10 bin lira para cezası ile resmi belgede sahtecilik suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:53
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