Gülen'in kalp krizi geçirdiği öne sürülen fotoğraf gündeme bomba gibi düştü! FETÖ'de iktidar savaşı patlak verdi

Ağır hasta olduğu hatta öldüğü söylenen teröristbaşı Fetullah Gülen’in yerine geçmek için savaş başladı. En güçlü adayın ise CIA ile bağlantılı olan Mustafa Özcan olduğu söyleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, uzun süredir sağlık problemleri yaşayan FETÖ terör örgütü elebaşısı Gülen’in konuşma kabiliyetini kaybettiği, bilincinin de yerinde olmadığı öğrenildi. İllegal yapıyı en iyi bilen isimlerden gazeteci Hüseyin Gülerce “F. Gülen artık örgütü kontrol etmiyor” derken bir diğer isim Said Alpsoy da, örgüt içerisinde liderlik kavgasının kızıştığını söyledi.

FETÖ elebaşı kalp krizi geçirdi

FETÖ elebaşısı ile ilgili kriz kasım ayı başında ortaya çıktı. F. Gülen “Erdoğan öldü” yalanının ortaya atıldığı 3 Kasım’dan bir gün evvel ağır bir kriz geçirdi ve bu durum tüm terör yapılanmasından gizlendi. Artık konuşamayan ve bilinci yerinde olmayan FETÖ elebaşına bir yandan özel/gizli tedavi yöntemleri uygulanırken, diğer yandan farklı ülkelerdeki kilit isimlere “yeni döneme hazır olun” talimatı gönderildi.

Örgütten kopuş hızlanacak

Elebaşı F. Gülen’in yaşadığı sağlık sorunlarının gizlenemez düzeyde olduğunu kaydeden Said Alpsoy önümüzdeki sürece dair yaşanacakları şu ifadelerle özetledi: Örgüt içerisinde zaten var olan çekişme F. Gülen’in hayatta olması nedeniyle büyük çapta bölünmeleri engelliyordu. Gülensiz yapı çok kısa sürede çözülür. En fazla 6 ay sonra bölünür ve küçük hücrelere dönüşür.

İtirafçı olacaklar

Şu an yaşanan kriz daha çok büyüyecek. Amerika ve benzer ülkelerden yüzlerce FETÖ’cü itirafçı olarak Türkiye’ye dönmek için sıraya girecek. Örgütten kopanlar en az 5-6 fraksiyon olarak hücre tipi yapılanmalara dönüşecek. Bu fraksiyonlar, ayakta kalabilmek adına tamamen yabancı istihbarat servislerinin güdümüne girecek ve Türkiye karşıtı operasyonlarda kullanılacaklar. FETÖ için bu kriz, çöküşün başlangıcıdır. Bundan sonra ASALA benzeri bir yapı ile karşı karşıya olacağız.

Yeni lideri CIA belirleyecek

FETÖ’de “Gülensiz dönem”in başladığını belirten gazeteci Hüseyin Gülerce, CIA’in olaya müdahil olduğunu ve yeni ismin ABD gizli servisi tarafından belirleneceğini söyledi. Gülerce, şu an en güçlü adayın örgütün CIA ile ilk iletişimini kuran kişi olan Mustafa Özcan olduğu bilgisini paylaştı. Araştırmacı Said Alpsoy ise “İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz ile birlikte Cevdet Türkyolu örgütün mal varlığı ve yönetimi konusunda uzun süredir çekişme hâlinde. Şu an bu kavga iyice kızıştı” diye konuştu.

Öldüğü iddia edildi: "Römorkta Gülen var"

Süperhaber'de yer alan habere göre, Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde zehirlendiği iddiaları hakkında çok çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinde bulunan malikanesinde zehirlendiği iddiası örgütü karıştırdı.

Örgüt elemanları birbirlerine şüphe ile yaklaşırken, Pensilvanya'daki kampta olağanüstü durum ilan edildiği yönünde bilgiler var.

Gülen'in zehirlenmesinde, FETÖ liderinin yakın koruması Cevdet Türkyolu’nun dahli bulunduğu yönünde açıklamalar yapan ve süreci başından beri yakından takip eden avukat Burak Bekiroğlu'ndan da bu konuda yeni mesajlar geldi.

Zehirleme eyleminin, direkt zehir verilerek mi, yoksa, Gülen'in kullandığı ilaçlar yerine ters etki yapan ilaçlar verilerek mi yapıldığı konusunda net bilgi olmadığını dile getiren Bekiroğlu çok çarpıcı bir fotoğraf yayımladı.

Zehirleme planını FETÖ'cü Mustafa Özcan mı yaptı?

Avukat Bekiroğlu, Fetullah Gülen'in nasıl zehirlendiğine ilişkin detaylar paylaşırken, örgütün önde gelenlerinden Mustafa Özcan'ı adres gösterdi. FETÖ içinde büyük bir liderlik kavgası olduğuna dikkat çeken Bekiroğlu şunları kaydetti;

"Cevdet, Mustafa Özcan’ın talimatıyla, Özcan’ın başa geçebilmesi için, Fetulah'ın fişinin çekilmesi için harekete geçmiş. Fetulah’ın yanından ayrılmayan doktoru Kudret Ünal’ı bir şekilde oyalamış, yanındaki mollaya Fetulah'ı zehirletmiş.

Örgütün başına geçmek isteyen Mustafa Özcan’ın, Cevdet Türkyolu’nu avucuna alabilmek için, onun ve ailesinin tüm kayıtlarını aldığını, kayda aldırdığını ve bu vesile ile Cevdeti kontrol altında tuttuğunu anlatmıştım…

Fetulah'ın ilerleyen yaşı nedeniyle ve bazı rahatsızlıkları yanında demans rahatsızlığının baş gösterdiği ve bu süreçte Cevdet Türkyolu’nun kendi çıkarları doğrultusunda, bazı kararlar verip, Fetulah ile görüşmek isteyenleri görüştürmediği ve bu durumu kullandığını duyuyorduk."

O römorkta Gülen mi var?

Bekiroğlu ayrıca, yayımladığı fotoğrafta, Cevdet Türkyolu’nun Pensilvanya'daki evinin önüne park etmiş olan aracının arkasına takılan römorka dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

"Mustafa Özcan’ın talimatı ile yanındaki mollaya Gülen’i zehirleten Cevdet, aracının arkasına taktığı römorkla o gün Gülen’i kampın yakınında olan evine götürmüş. Evinin etrafında hareketlik olmasının nedeni Gülen’i römork ile oraya taşımalarıymış."

Bilgi sızıyor...

Diğer yandan, Burak Bekiroğlu'nun verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit edebilecek önemli bir gelişme de yaşandı. Örgütün firari gazetecileri, zehirlenme iddialarını tartıştıkları programda "içeriden nasıl bilgi sızdığını" sorguladı.

Firari FETÖ'cü Asım Yıldırım'ın sunduğu programda, örgüt üyelerinden Faruk Bakac, "Demek ki bu bilgiler de paylaşılıyor, yani orada içeriden, bu tür insanların paylaşım yapacağı kadar özel hayata dair bilgiler de paylaşılıyor. Bu da dikkat çekici bir diğer ayrıntı." diyerek Pensilvanya kampı içinden bilgi sızdığını kabul etti.

Burak Bekiroğlu bu konuda ise şu yorumu yaptı;

"Fetulahçılar kamplarından bilgiler sızdığını kabul etmişler…

Tabii onların deyişine göre kapıların kapatılmasının sebebi içerde Covid vakaları varmış vs.

Ama o iş öyle değil.

Fetulah'a sadece birkaç kelime söyleyip tabanı kontrolde tutabilmek için konuşturmaya çalışıyorlar."