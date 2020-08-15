Gülen ölüyor mu? İngiliz Economist bombayı patlattı

Türkiye’deki eksik dini eğitimden faydalanıp onlarca yıldır insanları İslam ile kandıran ve devlet içinde yuvalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 17/25 Aralık Yargı Darbesi girişimi sonrasında Türk güvenlik birimlerinin tokadını yedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İnlerine gireceğiz” sözlerinin ardından iyice erime noktasına gelen örgüt, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ile son çare olarak gördüğü askeri darbeye kalkıştı. Burada da Başkomutan Erdoğan’ın liderliği ve halkın feraseti ile örgüt, hayatının tokadını yedi.

Yıllardır devlet içinde yuvalanan teröristlere yönelik mücadeleyi başlatan lider olan Erdoğan, buna rağmen Batılıların hedefi olmaya devam ediyor.

İngiliz menşeli Economist dergisi, FETÖ hakkında yaptığı analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Aynı zamanda dergide, teröristbaşı Fetullah Gülen’in sağlık durumuna ilişkin önemli bir ipuçu verildi.

Erdoğan’ı hedef aldı

Economist dergisinin Charlemagne köşesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye demokrasisini geriye götürdüğü iddia edildi. Aynı zamanda Gülen’in de bunda payı olduğu savunuldu. Cumhurbaşkanlığı seçimini dahi halka teslim etmiş ve hastaların ayağına ekip göndererek oy kullanmalarını sağlamış, böylece Türkiye’de seçime katılma oranını yüzde 85’in üzerine çıkarıp Avrupa rekoru kırmış olan Erdoğan ile bir gecede 251 kişiyi katleden teröristi aynı kefeye koyması, İngiliz Economist dergisinin çelişkisini gözler önüne serdi.

“Gülen’in durumu kötü”

Economist’teki analizde aynı zamanda Fetullah Gülen ve terör örgütünün geleceği hakkında da dikkat çeken bir yorumda bulunuldu. Yazının sonunda, “Gülen 80'lerine yaklaşıyor ve sağlığı iyi değil. Öldüğünde cemaatten geri kalanlar büyük olasılıkla dağılacak.” ifadelerine yer verildi.