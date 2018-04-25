Gülen, Gül'e işareti böyle vermiş!

15 Temmuz darbe girişimiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı deviremeyen FETÖ yeni planını devreye soktu. Türlü girişimler ve oyunlarla Türkiye'yi ele geçirmek isteyen örgütün son oyunu şeytanın bile aklına gelmeyecek cinsten. Meral Akşener ve Abdullah Gül'ü aday yapmak isteyen FETÖ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçilmesini engelleyerek 2. turda Gül'ü, Erdoğan'ın karşısına çıkarmak istiyor.



FETÖ İLK FİŞEĞİ 18 OCAK'TA BU ŞİİRLE ATEŞLEDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, sinsi planın ilk işaretini 18 Ocak’ta bu şiirle verdi:



Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren GÜL

Gel, o bayıltan renginle gönlüme dökül

Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine GÜL

Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren GÜL

Kaynak: Güneş