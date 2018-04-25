Gülen, Gül'e işareti böyle vermiş!
FETÖ lideri Fetullah Gülen'in 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e adaylık mesajını 18 Ocak'ta bir şiirle verdiği ortaya çıktı.25 Nisan 2018 Çarşamba 17:30
15 Temmuz darbe girişimiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı deviremeyen FETÖ yeni planını devreye soktu. Türlü girişimler ve oyunlarla Türkiye'yi ele geçirmek isteyen örgütün son oyunu şeytanın bile aklına gelmeyecek cinsten. Meral Akşener ve Abdullah Gül'ü aday yapmak isteyen FETÖ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçilmesini engelleyerek 2. turda Gül'ü, Erdoğan'ın karşısına çıkarmak istiyor.
FETÖ İLK FİŞEĞİ 18 OCAK'TA BU ŞİİRLE ATEŞLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, sinsi planın ilk işaretini 18 Ocak’ta bu şiirle verdi:
Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren GÜL
Gel, o bayıltan renginle gönlüme dökül
Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine GÜL
Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren GÜL
Kaynak: Güneş
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