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Güleçyüz, firari FETÖ'cülere 'hicrettekiler' dedi

FETÖ üyelerine verdiği destekle büyük tepki toplayan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, FETÖ şüphelilerinin ülkeden kaçma girişimlerini, teröristbaşı Fetullah Gülen'in kendilerini sahabelere benzeterek söylediği 'hicret' ifadesiyle nitelendirdi. FETÖ'ye yaptığı uyarılardan dolayı tepki gördüğünü yazan Güleçyüz'ün dehşetli korkusu, verilen tüm mücadeleye rağmen FETÖ'nün Türkiye'de hâlâ bertaraf edilemediğini gösteriyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 00:25
Güleçyüz, firari FETÖ'cülere 'hicrettekiler' dedi

 yeniakit.com.tr 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine verdiği destekle büyük tepki toplayan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, FETÖ şüphelilerinin ülkeden kaçma girişimlerini 'hicret' olarak nitelendirdi.

Talimatına uyarak Türkiye'den kaçmaya çalışan sapık örgüt üyelerini sahabelere benzeten teröristbaşı Gülen, 'firar' ya 'kaçış' kelimeleri yerine, Hz. Peygamber'in (sav) 622 yılında sahabelerle birlikte müşriklerin baskıları yüzünden Mekke'den Medine'ye göçüne verilen isim olan 'hicret' kelimesini kullanmaları çağrısında bulunmuştu.

TAM BİR FETÖ DİLİ

Gazetedeki köşesinden FETÖ diliyle yazılar yazan Güleçyüz, örgüt üyelerini savunmayı sürdürüyor. Yazdığı son yazısında, ülkeden kaçma girişimlerine sıcak bakmadığını söylediği için FETÖ'cülerin tepkisiyle karşılaştığını aktaran Güleçyüz, "Biz bu “kaçma” işine sıcak bakmadığımızı başından beri ifade ettik ve bundan dolayı “hicret”tekilerden epey tepki de aldık." ifadelerini kullandı.

YARGIDAN DEĞİL FETÖ'DEN KORKUYOR

FETÖ'cüleri savunan yazıları için yargılanma endişesi duyması gerekirken örgüt karşısında tir tir titreyen Güleçyüz, firari terör örgütü üyelerinin kaçmaması için yaptığı uyarının ardından kendisine tepki gösterildiğini belirterek, FETÖ tehdidinden duyduğu büyük korkuyu gözler önüne serdi.

Güleçyüz'ün, örgüte yaptığı uyarı ve yumuşak eleştirilerin ardından kendini hemen affettirmeye yönelik yazılar yazması, verilen tüm mücadeleye rağmen FETÖ tehdidinin hâlâ bertaraf edilemediğini ortaya koyuyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 00:25
  1. kazım güleçyüz
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