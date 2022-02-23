Güldür Güldür sunucu Ali Sunal'dan kötü haber geldi

Oyuncu Ali Sunal ve avukat eşi Nazlı Kurbanzade, ikinci kez corona virüsüne yakalandı.

Geçen sene ailesiyle birlikte corona virüsüne yakalanan ve durumu ağırlaştığı için hastanelik olan Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade'nin testi yine pozitif çıktı.

Geçen sene hastaneye kaldırılmıştı

Bir sene önce coronaya yakalanan ve durumu ağırlaştığı için hastanede tedavi gören Ali Sunal, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada “Biraz ağır geçti ama şimdi iyiyim. Çok şükür eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindiriciydi” demişti.