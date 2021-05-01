Güldür Güldür şimdi de Bakan Fahrettin Koca'yı diline doladı

İmamları itibarsılaştırmak için geçtiğimiz dönemde bir imama küpe taktırıp parmak arası terlik giydiren, Gezi kalkışmasında DHKP-C’li teröristlerin sokağa çıkardığı ve olaylarda hayatını kaybeden Berkin Elvan üzerinden Gezi hayranlığı yapan Güldür Güldür Show, rezillikleriyle gündemden düşmüyor.

Şimdi de Fahrettin Koca hedefte

Mizah adı altında toplumun manevi değerleri saldırı niteliğindeki hareketlere imza atan Güldür Güldür Show, şimdi de koronavirüs salgının başladığı günden veri büyük bir özveriyle çalışan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı diline doladı. Sağlık Bakanı Koca’nın yurt yoğun talep gören ve dışından tedarik edilen korona aşıları hakkındaki açıklamalarını hedef alan Güldür Güldür, Koca’nın sözünde durmadığı algısını oluşturdu. Programda, Koca’ya yöneltilen "Aşılar konusunda bir aksama yaşanıyor mu, ne zaman gelecek aşılar, hangi ülkelerden? şeklindeki sorulara “Hayır her şey planlandığı gibi devam ediyor. Aşılar anlaştığımız tarihte anlaştığımız ülkelerden gelecek” cevabı veriyor. Güldür Güldür, sözde mizah ile Bakan Koca’nın aşı ile alakalı şeffaf açıklamalar yapmadığı algısını oluşturuyor.