Güldür Güldür'den tepki çeken elektrik zammı sahnesi!
Show TV ekranlarında yayınlanan Ali Sunal yönetimindeki Güldür Güldür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li belediyelerin defalarca yaptığı su zammını bir kez bile gündeme getirmezken, dünya genelinde iki-üç katına çıkan elektrik zammı üzerinden iktidarı hedef aldı.
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Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın yönetimindeki Güldür Güldür, milli ve manevi değerlerle birlikte AK Parti iktidarını da hedef almayı sürdürüyor.
Güldür güldür, sözünü yiyen CHP'li belediyeleri tek bir sefer bile eleştirmedi!
CHP'li belediyelerin daha önceden söz vermelerine rağmen su faturalarına defalarca zam yapmasını gündeme getirmeyen Güldür Güldür, dünya genelinde artış gösteren elektrik faturaları üzerinden iktidarı hedef aldı.
"Tasarruf" mizanseni ile mizah kapatisesi düşük seyircisine bir oyun hazırlayan Güldür Güldür, elektrik zammından dolayı aldıkları tasarruf önlemlerini sahneledi. Abartılı ifadelerin yer aldığı sahnede, bir ailenin elektrik zammı sebebi ile soba ve ışık dahi yakamadığı şeklinde abartılı mesajlar verildi.
Show TV ekranında yayınlanan Güldür Güldür, tepki çeken bölümleri sebebi ile bir süredir reytinglerde dipleri gördü.