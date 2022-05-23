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Biyografi Gülbin Tosun kimdir nereli kaç yaşında? Gülbin Tosun hayatı:
Biyografi

Gülbin Tosun kimdir nereli kaç yaşında? Gülbin Tosun hayatı:

Gülbin Tosun, başıboş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesini Derya Pınar’ı sosyal medya üzerinden tehdit etti. Peki Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun nereli kaç yaşında? Gülbin Tosun ne iş yapıyor, nerede çalışıyor? İşte Gülbin Tosun’un hayatı:

Yeniakit Publisher
2022-05-23 10:21:00 - 2022-05-23 10:28:41
Gülbin Tosun kimdir nereli kaç yaşında? Gülbin Tosun hayatı:

Gülbin Tosun, başıboş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesini Derya Pınar’ı sosyal medya üzerinden tehdit etti. Peki Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun nereli kaç yaşında? Gülbin Tosun ne iş yapıyor, nerede çalışıyor? İşte Gülbin Tosun’un hayatı.

Gülbin Tosun kimdir?

Gülbin Tosun 10 Kasım 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yaptı. 2009'dan beri FOX'da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise FOX Ana Haber'i sunmaktadır. Ayrıca FOX Haber muhabiri Ali Onur Tosun'un ablasıdır.

Gülbin Tosun nerede çalıştı?

2009 yılından beri FOX'da "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu" Bültenini sunuyor. Yazın ise FOX Ana Haber'i sunmaya devam ediyor.

2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sundu.

2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu.

2000 yılında Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yaptı.

1999 yılında Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sundu.

1995 yılında Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yaptı.

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