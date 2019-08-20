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Gülbahar Gözütok Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek

Türkiye Karate Federasyonun tarafından 17-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası seçmeleri sona erdi.

20 Ağustos 2019 Salı 10:30
Gülbahar Gözütok Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek

Türkiye Karate Federasyonun tarafından 17-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası seçmeleri sona erdi.


Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda yapılan birbirinden heyecanlı geçen müsabakalarda sporcular Dünya Şampiyonasına vize alabilmek için tatemide ter döktüler. Şampiyona seçmelerinde Kayseri’yi temsil eden sporculardan Gülbahar Gözütok tatemide çıktığı tüm maçları kazanarak başarısıyla göz doldurdu. Gülbahar Gözütok aldığı bu başarılı sonuçla 23-29 Ekim 2019 tarihleri arasında Santiago’da yapılacak olan Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Dünya Şampiyonasına katılacak sporcu Gülbahar Gözütok’u aldığı başarılı sonuçtan dolayı tebrik ederek, başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:30
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