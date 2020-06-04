  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gülaçar ailesinin acı günü

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’ın anneliği Nisfi Cihan Gülaçar hayata veda etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:05:50 -
Gülaçar ailesinin acı günü

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’ın anneliği Nisfi Cihan Gülaçar hayata veda etti.


Uzun süredir hastalığı devam eden AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’ın anneliği, AK Parti Van Eski İl Başkanı Ebubekir Gülaçar’ın eşi ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mehmet Emin Arvas’ın halası Nisfi Cihan Gülaçar, sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Gülaçar ailesi, korona virüs nedeniyle taziye çadırının kurulmayacağını ve taziyelerin telefonla kabul edileceğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı