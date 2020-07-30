Gül tatlısı nasıl yapılır? Gül tatlısı tarifi
Kolay gül tatlısı tarifi | Şekliyle damakları şenlendiren gül tatlısı ile bayram sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. Pek çok kişi internette “Gül tatlısı nasıl yapılır?” , “Gül tatlısı için gerekli malzemeler” , “Gül tatlısı kolay” , “Pratik gül tatlısı” konularını araştırıyor.
Bayram sofraları için tatlı tarifi arayanlar irmik, un ve yoğurtla hazırlanan lezzetli mi lezzetli gül tatlısını deneyebilir. İşte, leziz gül tatlısı tarifi.
Gül tatlısı tarifi
Malzemeler:
- 100 gram tereyağı
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı irmik
- 1 adet yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 4,5-5 su bardağı un
Şerbeti için:
- 4 su bardağı şeker
- 4 su bardağı su
- Yarım limon suyu
Gül tatlısı nasıl yapılır?
Gül tatlısını hazırlamak için öncelikle şerbeti hazırlamanız gerekiyor.
Su ve şekeri alıp kaynamaya bırakın.
20 dakikanın sonunda limonu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.
Hamur için; tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, irmik, yumurta, kabartma tozu ve vanilyayı bir kabın içerisine alıp yoğurun.
Unu ise azar azar ekleyin.
Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Hazırladığınız hamuru düz bir zeminde üzerine streç film serip, merdane yardımı ile yaklaşık yarım santim kalınlığında açın.
Hamurdan çay bardağı yardımı ile yuvarlaklar kesin.
4 adet yuvarlağı üst üste binecek şekilde art arda sıralayın. Daha sonra üst baştan başlayarak rulo şeklinde sarın.
Ortadan ikiye kesin ve düz tarafı alta gelecek şekilde tepsiye yerleştirin.
180 derecelik fırında tatlı kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan tatlıya hemen soğuk şerbeti gezdirin.
Tatlı şerbeti çekince servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.