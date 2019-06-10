Gül suyu kullandığınızda bakın cildinizde neler değişiyor?

Gül, Müslümanlar için önemli bir simgedir. Gül ve gülün mis gibi kokusu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (SAV) temsil eder. Bu nedenle gül görünce, gülden söz edince salavat getirmek son derece önemlidir. Son derece kıymetli olan gül ayrıca insan sağlığı için de kıymetlidir.

Gül suyu ikram edilir

Mevlitlerde, bayramlarda birçok aile misafirlerine gül suyu ikram eder. Geleneksel tatlılarımızda ve şerbetlerimizde de gül suyuna yer veririz. Bu şifalı bitkinin suyunun cilt sağlığı için kıymetli olduğunu daha önce duymuş olmalısınız. İşte gül suyunun cilt sağlığına olan faydaları...

Gül suyunun faydaları nelerdir?

Gül suyu cildin ph dengesini korumasına yardım ediyor.

Gül suyu anti-enflamatuar özelliğe sahiptir. Bu nedenle ciltte yaşanan kızarıklık, egzama, akne gibi durumlarda tedavisinde gülsuyu önemli bir yere sahiptir.

Gül suyu cildin ihtiyaç duyduğu nemi sağlar.

Gül suyu antibakteriyel özelliği nedeniyle yaraların hızlıca iyileşmesine yardımcı olur.

Gül suyu cildin zamana meydan okumasına yardım eder.

Gül suyu nasıl kullanılır?

Yıllara meydan okuyan, bebek gibi bir cilde sahip olmak istiyorsanız; mutlaka gül suyu kullanmalısınız. Piyasada birçok markaya ait gül suyu bulabilirsiniz. Cildiniz için kullanacağınız gül suyunun, gıdalar için hazırlananlardan olmadığından emin olun. Arzu ederseniz; evinizde kendi gül suyunuzu da yapabilirsiniz. Her gece uyumadan önce bir pamuk yardımıyla cildinize gül suyu uygulamanız yeterli olacaktır. Ayrıca makyajınızı tonik yerine gül suyuyla da temizleyebilirsiniz.

Evde gül suyu nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

6 su bardağı gül yaprağı

4 su bardağı su

Bir tencereye gül yapraklarını ve suyu alın. Yaprakları 15 dakika kaynatın. Kaynatma işleminin ardından gül suyunu süzün. Süzdüğünüz gül suyunu cam şişelere doldurup, buzdolabına yerleştirin. Yaklaşık bir hafta sonra gül suyunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz.