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Kadın - Aile Gül reçeli nasıl hazırlanır?
Kadın - Aile

Gül reçeli nasıl hazırlanır?

Türk kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan reçel tariflerinde gül reçelinin tarifi merak ediliyor. Yaz aylarının lezzetli reçeli olan gül reçelinin malzemeleri araştırılıyor. Peki, gül reçeli nasıl hazırlanır? Gül Reçeli tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 20:00:00 -
Gül reçeli nasıl hazırlanır?

Gül Reçeli tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

200 gram kokulu gül yaprakları, 2 su bardağı şeker, 1/2 tane limon suyu, 2 su bardağı su

Gül reçeli nasıl hazırlanır?

Reçelin tarifine gül yaprakların arasındaki çürümüş ve kurumuş yaprakları ayıklamakla başlayın. Gül yapraklarını dibindeki beyaz kısımdan kesmelisiniz. Yapraklarını dikkatli bir şekilde birkaç kez sudan geçirerek yıkamayı unutmayın.

Yıkadığınız gül yaprakların fazla suyunu süzdürmelisiniz.

Daha sonra derin bir tencerenin içerisine koyun. Şekeri üzerine ekleyin ve bir gece bu şekilde bekletmelisiniz.

Ertesi gün suyunu salmış olan şeker ve gül yapraklarını kısık ateşte su ile birlikte kaynatmaya başlayın.

Kaynama başlayınca limon suyu ekleyin ve özleşene kadar pişirin. Bu şekilde karıştırarak ortalama 20 dakika kadar pişirmeye devam edin. Daha sonra ocaktan alın ve karıştırmaya devam edin. Bu şekilde oda sıcaklığına gelmesini sağlamanız gerekir.

En sonunda kavanozlara paylaştırın ve tamamen soğuduktan sonra ağzını kapatarak saklamalısınız. Afiyet olsun…

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