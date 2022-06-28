Gül nasıl kurutulur: 6 farklı yöntem

Gül, aşkın ve sevginin en belirgin sembollerinden biridir. Özel günlerde sık sık rastladığımız güller, hoş kokusuyla pozitif enerji yayar. Renkli görünümü ile hem bahçelerimizi, hem de evlerimizi süsler. Ancak kısa sürede solduğu için, kullanım ömrünü uzatmanın yolları herkes tarafından merak edilir. lezzet com'un haberine göre; Kuruttuğunuz gülleri dekor için evinizin ev sevdiğiniz köşesine asabilir veya farklı alanlarda değerlendirebilirsiniz. İşte, gülleri doğru bir şekilde kurutma yöntemleri:

1. Yöntem: Asılı Tutun

Kurutmak istediğiniz güller demet halindeyse, hiçbir şekilde demeti bozmayın. Bunun yerine sap kısımlarını güçlü bir ip ile bağlayın. Kuru, karanlık ve serin bir odada ter bir şekilde asın. Böylece gülleriniz hiç bozulmadan kuruyacaktır.

2. Yöntem: Kitaplar

Bu yöntem genelde birkaç adet gül yaprağı için kullanılır. Kitapların arasına gül yaprakları koymak ve kitabı kapatarak bekletmek, yaprakların kurumasını sağlayacaktır. Böylece anılarınızı taze bir şekilde saklayabilirsiniz.

3. Yöntem: Gliserin

Gülleri kurutmak için kullanılan yöntemlerden biri de gliserindir. 1 çay kaşığı gliserini bir yemek kaşığı su ile karıştırın. Güzelleri temiz bir beze yayın. Daha sonra hazırladığınız karışımı güllerin üzerine serpiştirin. Güller önce terleyecek, ardından kurumaya başlayacaktır.

4. Yöntem: Silisyum

Silisyum maddesi, gülleri kurutmak için oldukça etkilidir. Gülleri silisyum ile kaplayıp mikrodalgaya koyun ve 1 dakika çalıştırın. Bu yöntemi dikkatli bir şekilde uygulayın.

5. Yöntem: Güneş

Gülleri açık havada kurutmak istiyorsanız, yaz mevsiminde olmanız gerekir. Çok güneş almayan bir yere temiz bir bez serin. Üzerine kurutmak istediğiniz gülleri serin. Bu şekilde güller az güneşte 2 hafta içinde kuruyacaktır.

6. Yöntem: Hava

Güllerin rengini korumak için, hava ile doğal kurutma yapmanız gerekir. Bu yöntemi uygularken ortamın kapalı, havasız, kuru, sıcak ve karanlık olmasına özen gösterin. Bu ortamı hazırladıktan sonra kurutmak için vantilatör kullanabilirsiniz.

Gülleri kuruttuktan sonra parçalanmalarını önlemek ve rengini koruyabilmek için, saç spreyi sıkmanız gerekir. Kuruttuğunuz gülleri vazolara yerleştirebilir, buketler halinde süsleyerek duvarlara asabilir veya yapraklarını masanızın üzerine dizebilirsiniz.

Güllerin Kuruması Ne Kadar Zamanda Gerçekleşir?

Güllerin kuruması ortamdaki neme bağlı olarak yaklaşık olarak 2 hafta içinde gerçekleşmektedir. Güllerinizi kuruttuktan sonra parçalanmalarını engellemek ve daha parlak durmalarını sağlamak için saç spreyi sıkabilirsiniz.