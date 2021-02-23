Gül hastalığı nedir? Gül hastalığının belirtileri nelerdir? Gül hastalığı nasıl tedavi edilir?

Gül hastalığı, genellikle yüz bölgesinde kızarıklık ve kırmızı sivilcelere neden olan bir cilt rahatsızlığıdır. Hastalığın ilerlediği dönemlerde göğüs ve sırt bölgesine doğru yayılabilir. Gül hastalığı özellikle açık tenli kişilerde ve kadınlarda görülen bir hastalıktı. İşte merak edilen haberin detayları…

Gül hastalığının nedenleri?

Gül hastalığının nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Ama tahmini olarak aşağıdaki nedenler gösterilmektedir…

1-Sıcak içecekler

2-Baharatlı yiyecekler

3-Alkol tüketimi

4-Aşırı sıcaklık

5-Güneş ışığı veya rüzgar

6-Stres

7-Egzersiz

8-Makyaj malzemeleri

9-Maytlar

Gül hastalığının belirtileri nelerdir?

•Yanma ya da acı

• Kuru bir cilt

• Cilt renginde değişiklik

• Damarlarda belirginleşme

• Sivilce benzeri oluşumlar

• Cilt kalınlaşması

• Yüzde şişme ( ödem )

• Burundaki yağ kanallarının genişlemesi sonucu, burnun büyüyüp şekil değiştirmesi

• Boyun, göğüs, kafa derisi veya kulaklar dahil ciltte meydana gelen döküntüler belirtileri arasında yer alır.

Gül hastalığı nasıl tedavi edilir?

Gül hastalığının belirtileri ortaya çıktıktan sonra düzenli olarak güneş koruyucu kullanmanın önemi büyüktür. İlerleyen aşamalarda ağrılara ve iltihaplanmanın çoğalmasına neden olan roza hastalığında ağrı kesici veya oral antibiyotikler uzman kontrolünde kullanılması tavsiye edilir.

Hastalığın tesirinin azalmasıyla oral antibiyotik tedavisine son verilir ve krem tedavisine devam edilir. Hamile kadınlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Düşüklere sebebiyet verebileceği gibi sakat doğumlara da yol açabilmektedir. Alerjinin ortaya çıkmaya başlamasından itibaren kan tahlilleri yapılabilir, alerji testleri uygulanabilir ve kan değerleri dengede tutularak hastalığın ortaya çıkmasına mani olunabilir.

Gül hastalığı, önemseyen bir hastalık da olsa ciddi sonuçlara sebebiyet verebilen bir hastalıktır. Bu nedenle hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasıyla beraber en yakın sağlık kuruluşuna gitmek ve bir uzmana danışmak sağlığınız açısından çok önemlidir. Eğer ki gebelik döneminde iseniz bu hastalığın tedavisini geçiştirmemeli, bebek ve anne sağlığı için bir an önce tedaviye başlamalısınız.